Współpraca, na którą czekał świat

TOUS x Lea Colombo to duet doskonały. Po odważnej kolekcji TOUS MANIFESTO która nakreśliła nowy kierunek marki - niepokorny, zadziorny i z pazurem, ta kolaboracja była tylko kwestią czasu. Charakterystyczny i wyrazisty język wizualny Lei Colombo od razu zapada w pamięć; dynamika, zmysłowość i ekspresyjność to znaki rozpoznawcze jej twórczości. Jednak w tym projekcie kolekcja jest tak samo ważna, jak i cały proces twórczy artystki, którą TOUS obdarzył pełnym zaufaniem, by była w stanie tworzyć i pracować tak samo, jak podchodzi do wszystkich swoich projektów - czysto intuicyjnie i w oparciu o zaufanie. Lea bada wartości i powiązania między kolorem, światłem, energią i formą, zachęcając do wyruszenia w podróż z samym sobą i ponownego odkrycia swego wnętrza, do poszukiwania nowych doświadczeń i wyrażania wyjątkowości, która jest w każdym z nas. “MIŁOŚĆ, ŚWIATŁO, KOLOR, ENERGIA i WIBRACJE są ze sobą połączone. Znalezienie łączności i synergii to znalezienie harmonii. Pozwól klejnotom połączyć się z energią Ziemi i ostatecznie z samym sobą."

LEA COLOMBO, artystka

Kolekcja TOUS x Lea Colombo jest niczym celna riposta; nieprzegadana pustymi słowami ani ozdobnikami, ale w sam raz; nic dodać ani ująć. Na linię składają się zaledwie dwa pierścionki, para kolczyków, trzy naszyjniki i dwa wisiorki. Artystce zależało, by pracować z najbardziej energetycznymi kamieniami szlachetnymi, które z nią rezonują na wszystkich poziomach; żółty i czerwony jaspis, różowy kwarc, korneol, tulit, sodalit, amazonit i malachitowy chryzolit. Postawiła także żywe kolory, geometryczne formy, tekstury i ruchy grające ze światłem, które nas otacza. Kolekcja TOUS x Lea Colombo została zaprojektowana tak, by połączeniem złota i mocą kamieni szlachetnych dodawać transformującej energii, podnosić wibracje, emitować światło i poprawiać nasz stan emocjonalny. Kolekcja jest dostępna w limitowanej ilości w sklepach TOUS w Barcelonie, Lizbonie, Meksyku, Madrycie, Miami, Nowym Jorku oraz w sklepie internetowym (tous.com).Love and Vibration Bear to artystyczna reinterpretacja ikony marki, by promować miłość, pewność siebie, radość i promieniować wewnętrznym światłem. Miś od wielu lat jest stałym motywem w kolekcjach marki, ale ten miś jest najsłodszą i jednocześnie najbardziej ekspresyjną wersją, jaką można sobie wyobrazić.

Wiszące wisiorki (Wahadło) to zaproszenie do połączenia się z ukrytą tajemnicą życia. Każdy z kamieni szlachetnych wybrany ze względu na swoją unikalną energię, właściwości wzmacniające i starannie dopracowane, by je nosić i wprowadzać w ruch, by pobudzić kreatywność, rytm i życie.Pierścionki Atom i Double Atom są wykonane z energetycznych, żywych kamieni szlachetnych osadzonych w 18-karatowym pozłacanym srebrze, odzwierciedlając niezwykłą śmiałość. Nadają życiu kolor i ruch: LOVELIGHT.

i Autor: materiały prasowe TOUS

