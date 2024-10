Piekne perfumy, który zabiorą Cię w wyjątkową podróż. Uwodzicielskie nuty drzewa hinoki

Zapachy to bardzo intymna i zmysłowa część naszej duszy. To właśnie zmysł węchu może przywoływać wspomnienia i zapisane w podświadomości wydarzenia. Każdy z nas przypomina sobie sytuację, w które coś wąchał i przypominało mu to jakąś konkretną rzecz z przeszłości. Jak podaje portal zwierciadlo.pl niemiecki psycholog dr Joachim Mensing wysnuł przypuszczenie, że istnieje związek pomiędzy naszą osobowością a wyborem perfum. Uważa on, że wybierane przez nas aromaty przywołują dobre wspomnienia lub mogą być swoistą potrzebą wewnętrznej przemiany. Mają pomóc nam przemienić się w kogoś, kim zawsze chcieliśmy być.

Najnowszy zapach w kolekcji Cologne Intense od Jo Malone

Przedstawiamy Hinoki & Cedarwood Cologne Intense. Intrygujące połączenie czystych, aromatycznych nut i drzewnej intensywności w sercu zapachu, które dopełniają w bazie eleganckie cedry i drzewa hinoki. Inspiracją dla tej niesamowicie świeżej i wyróżniającej się kompozycji był japoński rytuał leśnych „kąpieli” połączony z uziemiającą mocą drzewa hinoki.

Głowa: czysty akord aromatyczny

Serce: drzewo hinoki

Baza: drzewo cedrowe

„Hinoki & Cedarwood naprawdę zabiera nas w podróż; do natury, do innego miejsca. Niezwykle podoba mi się poczucie spokoju, które towarzyszy spacerom po lesie. A zapach drzew hinoki przywodzi mi na myśl suchą saunę. Jest po prostu piękny” – Céline Roux, Global Head Of Fragrance

i Autor: materiały prasowe Jo Malone