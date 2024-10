i Autor: materiał prasowy MIXA

Strefa beauty

25 lat temu francuska marka jako pierwsza wprowadziła kosmetyk regeneracyjny do pielęgnacji ciała

Francuska marka Mixa już od 100 lat dba o skórę i bazując na swojej farmaceutycznej ekspertyzie opracowuje kolejne formuły odpowiadające jej potrzebom. Jako ekspert w swojej dziedzinie bywa też pionierem. W 1999 roku Mixa jako pierwsza marka na świecie wprowadziła regeneracyjny kosmetyk do pielęgnacji ciała. Mija zatem dokładnie ćwierć wieku od tej wyjątkowej premiery, ale jedno pozostało niezmienne. W portfolio nadal nie brakuje formuł, które regenerują skórę. Seria multifukcyjnych kremów do ciała, twarzy i dłoni to kontynuacja tej tradycji, która jednocześnie pokazuje, że marka idzie z duchem czasu nie tylko w kontekście składów, ale również ich dopasowania do panujących trendów.