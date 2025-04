Duchownego pogrążyła młodzież, którą próbował wykorzystywać. Ciąży na nim 9 zarzutów

Pingwiny powróciły na wybieg w śląskim ZOO! To znak, że wiosna w pełni

Prokurator 1 Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu skierował dziś do Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej akt oskarżenia przeciwko księdzu Dariuszowi L. Kapłan odpowie za dziewięć przestępstw seksualnych na szkodę osób małoletnich. Przypominamy, że ksiądz jeszcze w styczniu bieżącego roku odwiedzał domy parafian w Jaworznie podczas kolędy. Pozwolił mu na to proboszcz tamtejszej parafii. Część wiernych zupełnie nie zdawała sobie sprawy z faktu, że ks. Dariusz L., którego przyjmowali w swoich domach, ma zakaz posługi nałożony przez biskupa w związku z zarzutami dotyczącymi pedofilii.

Zatrzymanie trzech duchownych diecezji sosnowieckiej

60-letni Dariusz L. to jedna z trzech osób, zatrzymanych 1 października 2024 roku w ramach szeroko zakrojonego śledztwa Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, skupionego na badaniu przestępczości seksualnej wśród duchownych z Diecezji Sosnowieckiej.

- W toku postępowania ustalono łącznie dziewięcioro dzieci, wobec których – zdaniem śledczych – oskarżony dopuszczał się bezprawnych zachowań, wypełniających znamiona molestowania seksualnego. Jak wynika z zebranych dowodów, Dariusz L. wykorzystywał w tym celu status nauczyciela - przekazał prokurator Bartosz Kilian, z zespołu prasowego Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Zarzuty stawiane kapłanowi dotyczą zdarzeń zaistniałych na terenie dwóch szkół podstawowych, w okresie od 2016 do 2021 roku. Ofiarami byli uczniowie w dwóch szkołach podstawowych w województwie śląskim i małopolskim. Dariusz L. uczył tam katechezy. Gdy personel jednej ze szkół nabrał podejrzeń co do zachowań księdza, zawiadomił prokuraturę.

Zarówno policja jak i prokuratury zgromadziły obszerny materiał dowodowy w oparciu o między innymi zeznania ponad pięćdziesięciu świadków, dokumenty z placówek oświatowych, akta personalne oskarżonego, dowody rzeczowe zabezpieczone w trakcie przeszukań, a także opinie biegłych różnych specjalności.

- Od czasu ogłoszenia zarzutów, Dariusz L. objęty był dozorem Policji oraz szeregiem zakazów: nawiązywania kontaktu z pokrzywdzonymi, zbliżania się do nich, wykonywania zawodu nauczyciela, a także opuszczania kraju.Na poczet kar grożących Dariuszowi L., jak również celem zadośćuczynienia za krzywdę, wyrządzoną jego małoletnim ofiarom, prokurator zabezpieczył mienie oskarżonego o łącznej wartości ponad 100 tysięcy złotych - dodaje prok. Kilian.

W razie wydania wyroku skazującego, wobec Dariusza L. może zostać wymierzona kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Prokuratura ma zamiar wystosować do sądu wniosek o wyłączenie jawności procesu.