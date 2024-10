Zatrzymania w diecezji sosnowieckiej. Sprawa wypłynęła przypadkiem w trakcie innego śledztwa

"Kwartał dworcowa", to ścisłe centrum

Czyny pedofilskie i przestępstwa gospodarcze. Sprawa wyszła na jaw w trakcie innego śledztwa

Zatrzymania księży mają związek z nową sprawą. Śledztwo trwa od roku i jest niezwiązane z wydarzeniami, które miały miejsce do tej pory na terenie diecezji sosnowieckiej.

- Jednocześnie muszę zaznaczyć, że wiedza o przestępstwach popełnionych przez trzech zatrzymanych mężczyzn pojawiła się przy okazji badania śmierci 26-letniego diakona - przyznał w rozmowie z TVN24.pl Jakub Seweryn - prokurator Prokuratury Rejonowej Sosnowiec – Południe w Sosnowcu delegowany do Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Zatrzymani w sprawie to osoby urodzone w latach 50. i 60. i pracowali na terenie różnych parafii w diecezji sosnowieckiej.

Zatrzymani to proboszcz parafii jedne z miejscowości pod Wolbromiem Jacek K., drugi to wikary z innej parafii. Zatrzymany mężczyzna, który stracił jeszcze przed zatrzymaniem status duchownego, podejrzany jest o "przestępstwa gospodarcze na szkodę osób prywatnych". Jak przekazała "Gazeta Wyborcza", mężczyzna jako duchowny miał pożyczać pieniądze od parafian, których potem nie oddawał. Chodzi o kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Sąd zdecydował o areszcie dla księdza

Sąd Rejonowy w Sosnowcu przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec jednego z księży tymczasowy areszt. Ciążą na nim zarzuty pedofilskie. Śledczy nie ujawniają, czy przyznał się do stawianych zarzutów. Drugi duchowny został doprowadzony do prokuratury w środę, 2 października. Wciąż są z nim prowadzone czynności.

Duchowny w trakcie zatrzymania 1 października zasłabł i trafił do szpitala, jednak lekarze orzekli, że może on bez przeszkód zostać przesłuchany.

Prokuratura nie ujawnia kiedy doszło do przestępstw na szkodę małoletnich, jednak jak zaznaczają śledczy, sprawy te nie przedawniły się.