"1 października br. na terenie Diecezji Sosnowieckiej doszło do zatrzymań dwóch księży. Obecnie prowadzone są czynności z zatrzymanymi w prokuraturze. W momencie, gdy Kuria Diecezjalna otrzyma dodatkowe informacje, zostanie wydane oficjalne oświadczenie w tych sprawach. Jednocześnie Kuria Diecezjalna deklaruje pełną otwartość i współpracę z organami prowadzącymi postępowanie" - czytamy w oświadczeniu przekazanym przez ks. Przemysława Lecha rzecznika Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.

"1 października br. na terenie Diecezji Sosnowieckiej doszło do zatrzymań dwóch księży. Obecnie prowadzone są czynności z zatrzymanymi w prokuraturze. W momencie, gdy Kuria Diecezjalna otrzyma dodatkowe informacje, zostanie wydane oficjalne oświadczenie w tych sprawach. Jednocześnie Kuria Diecezjalna deklaruje pełną otwartość i współpracę z organami prowadzącymi postępowanie" - czytamy w oświadczeniu przekazanym przez ks. Przemysław Lechrzecznika Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.

Jak ustaliliśmy, Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu śledztwo w tej sprawie prowadzi od kilku miesięcy, a jego wynikiem jest zatrzymanie trzech osób, dwóch czynnych księży diecezji sosnowieckiej, a także byłego księdza.

- Śledztwo trwa od jakiegoś czasu i dotyczy ono przestępstw seksualnych na szkodę małoletnich, a także dotyczy przestępstw gospodarczych - przekazał w rozmowie z "Super Expressem", prok. Bartosz Kilian, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Jak dodaje prokurator jeden z zatrzymanych usłyszał zarzuty dotyczące przestępstw gospodarczych. Chodzi o byłego już kapłana, jednak jego czyny mają dotyczyć okresu, kiedy był czynnym duchownym w diecezji sosnowieckiej.

- Człowiek ten został przesłuchany wczoraj i zwolniony po postawieniu zarzutów. Zastosowano wobec niego środki wolnościowe, czyli zakaz zbliżania się i kontaktowania z osobami poszkodowanymi, zakaz opuszczania kraju - przekazał prok. Kilian. I dodaje: Drugi zatrzymany to ksiądz tej samej diecezji. Usłyszał zarzuty dotyczące przestępstw seksualnych na szkodę małoletnich. On również został przesłuchany we wtorek. Po przesłuchaniu podjęto decyzję o złożeniu wniosku dotyczącego tymczasowego aresztowania. Ten wniosek będzie rozpatrywany przez sąd jeszcze dzisiaj o godzinie 12.

Jak przekazał prokurator, z trzecim zatrzymanym duchownym nie można było wczoraj przeprowadzić czynności, ponieważ zgłosił pogorszenie stanu zdrowia. Nieoficjalnie wiadomo, że ksiądz miał zasłabnąć w trakcie zatrzymania.

- Zatrzymany był hospitalizowany, na ten moment sytuacja pozwala na przeprowadzenie z nim czynności. Te wkrótce się rozpoczną - dodał prokurator Kilian.

