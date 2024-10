i Autor: shutterstock(2)

Afera w diecezji sosnowieckiej

Dzieci zgłosiły molestowanie, ale prokuratura umorzyła sprawę. Teraz ksiądz Darek usłyszał zarzuty

Ksiądz Darek miał dotykać uczennice podstawówki w miejsca intymne, "dotykał i głaskał je po pupie". To on został zatrzymany 1 października przez policję i usłyszał prokuratorskie zarzuty. W 2023 roku kuria otrzymała zgłoszenie w jego sprawie. Sprawa trafiła do prokuratury w Dąbrowie, ale została umorzona. Drugim zatrzymanym jest proboszcz z parafii w Mostku.