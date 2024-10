Kubicka zgarnęła nagrodę "Wszechmocnych Kobiet" i zaświeciła walorami! Było różowo i trochę "po męsku"

Kubicka i Wojciechowska zgarnęły nagrody "Wszechmocnych kobiet"

W czwartek 24 października odbyła się wielka gala wp.pl i wszechmocne.wp.pl "#Wszechmocne". Imprezę oba portale emitowały na żywo, więc mogliśmy na bieżąco śledzić, kto zgarniał nagrody.

Kubicka mamą bez tajemnic

Pierwszą wygraną w kategorii "Macierzyństwo" była Sandra Kubicka. Modelka została nagrodzona za "odczarowanie" słodkiego wizerunku zawsze uśmiechniętej i wyspanej mamy. Celebrytka ma odwagę mówić o bólu, braku snu i innych ciemniejszych stronach bycia mamą. Na gali Kubicka wyglądała zjawiskowo. Włosy zebrała gładko do tyłu, a w makijażu wyróżniały się mocne, ciemne usta. Jednak to, co najmocniej zwraca uwagę to strój celebrytki. Pod czarną marynarką gwiazdy świeciła jasna, kremowa i bardzo obcisła suknia, której kusa góra trzymała się na czarnych kokardkach w okolicy biustonosza. Spod tego eleganckiego stroju można było wiele zobaczyć... Kubicka mówiła, iż od początku bywa na gali, ale nie spodziewała się, że zostanie nagrodzona.

Martyna Wojciechowska odebrała nagrodę w kategorii "Dziennikarstwo" jako druga. Dziennikarka dużo mówiła o młodych ludziach, zdrowiu psychicznym i ogromnej potrzebie komunikacji. Wojciechowska założyła czarne spodnie i kremową marynarkę.

Natalia Kukulska oszałamiała uśmiechem

Natalia Kukulska została wyróżniona w kategorii popkultura, a jej przemowa na temat kobiecości zdawała się mocno wzruszyć zebraną publiczność. Natalia ubrała się kolorowo i podbiła galę szerokim uśmiechem.

Podczas wydarzenia wręczono statuetki w takich kategoriach jak: macierzyństwo, dziennikarstwo, nauka, biznes, popkultura, sztuka, w sieci, dla planety i sport. W tej ostatniej kategorii wygrała Iga Świątek, ale bardzo zajęta tenisistka przekazała podziękowaniu na nagraniu.

W kategorii "Sztuka" czytelnicy nagrodzili reżyserkę o międzynarodowej sławie, Agnieszkę Holland. Artystka podobnie, jak Iga nie znalazła czasu, aby odebrać nagrodę osobiście.

Podczas wydarzenia wręczono też statuetkę w kategorii #Wszechmocne wśród kobiet. To wyróżnienie przyznaje jury plebiscytu. W jego skład weszły m.in. Joanna Przetakiewicz, Magda Boczarska czy Małgorzata Rozenek. Poza tym nie zabrakło niespodzianek. Na scenie wystąpili czołowi polscy artyści, jako pierwsza wystąpiła niedawna uczestniczka "Tańca z gwiazdamI", Natalia Nykiel.

Sonda Lubisz Sandrę Kubicką? Tak Nie Nie mam zdania