Przykleiła sobie sztuczne paznokcie. Chwilę potem przeżyła horror. „Otarłam się o śmierć”

Przez sztuczne paznokcie "otarła się o śmierć"

Sztuczne paznokcie to kilkanaście lat temu był prawdziwy hit. Plastikowe płatki, które za pomocą kleju mocowało się na naturalnej płytce, uchodziły wówczas za eleganckie i szykowne. Pewna TikTokerka postanowiła upiększyć swoje dłonie i kupiła w sieci takie właśnie sztuczne paznokcie. Zapłaciła za nie 8 funtów. Samantha podzieliła się z obserwatorami na TikToku swoją przygodą ze sztucznymi paznokciami. Kobieta postanowiła, że założy je sobie samodzielnie w domu. Wszystko szło zgodnie z planem. Jednak w pewnym momencie, kiedy Samantha pośliniła opuszkę palca, okazało się, że klej, który się na niej znajdował, wcale nie zasechł. W efekcie język przykleił się kobiecie do podniebienia.

Przeżyła horror podczas przyklejania sztucznych paznokci

- Nie mogłam mówić, ponieważ język przykleił mi się do podniebienia. To było okropne - wspomina na TikToku tamte chwile. - Myślałam, że umrę, że mój chłopak wróci z pracy, a ja będę nieżywa - dodała Samantha. Stwierdziła nawet, że "niemal otarła się o śmierć" Kiedy przeczytała etykietę, na której producent ostrzegał przed zetknięciem kleju z ustami, oczami i skórą, zaczęła jeszcze bardziej panikować. Na szczęście po chwili kobieta zaczęła myśleć racjonalnie i użyła płynu do płukania jamy ustnej. Język odkleił się od podniebienia. Dziewczyna apeluje do kobiet, aby uważnie czytały etykiety produktów, które mają zamiar zastosować. - Nie bądźcie tak głupie, jak ja - zaznacza w zamieszczonym filmiku.