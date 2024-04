Moda na lato 2024. W tym sezonie postaw na połączenie wygody i elegancji. To będzie trendy latem

Wkładam do garnka i zalewam wodą. Po 2 tygodniach mam genialną odżywkę do podlewania roży. Krzewy uginają się od kwiatów. Pielęgnacja róży w ogrodzie

W świecie najnowszej kolekcji JEMIOL na sezon wiosna-lato 2024 największym wyzwaniem i to pomyślnie zrealizowanym było połączenie wygody z elegancją. Aby założenie miało rację bytu, zaplanowano kroje, które przede wszystkim podkreślają kobiecą sylwetkę pomimo oversizowych fasonów. Ważne było, aby forma i materiały idealnie ze sobą współgrały, odpowiednio układały się na sylwetce w ruchu, a na wietrze nie deformowały kobiecych atrybutów. Przy takim punkcie wyjścia bardzo trudny i pracochłonny był tryb wyboru tkanin. Wyzwanie zakończyło się sukcesem i znaleziono przede wszystkim materiały jakościowe, ale bardzo plastyczne w ruchu, z odpowiednim splotem włókien i gamą kolorystyczną a przede wszystkim przyjemne w dotyku. W kolekcji króluje 100% bawełny i ekologiczny, bezpieczny dla skóry tencel, który coraz częściej wybierają wielbicielki mody.

W zamyśle projektanta przy najnowszej kolekcji było dokładnie to, aby nadać sylwetkom wakacyjnego luzu, swobody, nonszalancji, nie zniekształcając proporcji kobiecej figury. Jemioł nie wykluczył z kolekcji oversizu, a jedynie z sukcesem, podjął próbę okiełznania go w inny sposób. Jak to zrobił? Akcentując bardzo mocno kobiece atrybuty: nogi, plecy, biust, dekolt i talię. Oczywiście w odpowiednich proporcjach i nie wszystko na raz. Nie zakrył kobiety a podkreślił to, co najistotniejsze. Wszystkie spodnie zostały skrojone tak, aby jeszcze bardziej wydłużać i podkreślać kobiece nogi, szerokie sukienki mają odkryte plecy, nowe formy w postaci bra są symboliczne i wciąż zachowujące damską intymność. Kluczowe były także różne dekolty podkreślające, nieodkrywające i niezasłaniające blasku kobiety.

Marka wciąż stawia na jeansowe outfity i mono looki, jednakże wprowadzając nietypowy dla jeansu kolor – pudrowy róż. W akcesoriach wciąż królują szaliki, chusty, torby i dopinane akcenty w postaci broszek o wyjątkowym symbolicznym kształcie róży. Ich forma pozwala zestawić je nawet ze sportowym T-shirtem i elementami kolekcji JEMIOL BASIC. Nowością są dopinane kokardy.

Luz, komfort, elegancja i kobiecość charakterystyczna dla nowej kolekcji zostały podkreślone na sesji zdjęciowej na wyspie Lanzarote. Wybrano na niej specjalne miejsca, które wspierają zamysł projektanta i przede wszystkim kobiece piękno. Dokładnie tak jak podkreśla je partner sesji zdjęciowej marka dr Ambroziak, znana z luksusowych kosmetyków pielęgnacyjnych. Zmysłowość uchwycił na fotografiach Mateusz Stankiewicz, a stylizacją do sesji zajęła się Alicja Werniewicz. Podróż akcentującą kobiece piękno wsparła Cukiernia Sowa, wieloletni partner marki JEMIOL.

i Autor: Materiały prasowe Łukasz Jemioł

