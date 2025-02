i Autor: Shutterstock

Idzie wiosna

Jeszcze w lutym wylej na kostkę brukową, a pozbędziesz się mchu na cały sezon. Wszędobylski mech nie wyrośnie na kostce

Nadchodząca wiosna to czas wzmożonych prac w ogrodzie. W tym czasie należy przygotować krzewy i drzewa do nadchodzącego sezonu wegetacyjnego. Pierwsze prace w ogrodzie dotyczą nie tylko roślin, ale też tarasów oraz kostki brukowej. Koniec zimy to dobry moment, aby zabezpieczyć kostkę brukową przed mchem. Zrób to teraz, a przez cały sezon będziesz mieć spokój.