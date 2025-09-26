Już teraz spryskaj tym kostkę brukową. Wiosną sobie podziękujesz. W 1 noc usuniesz mech z kostki

Jak usunąć mech porastający kostkę brukową? W sklepach znajdziesz specjalnie preparaty likwidujące mech, jednak zanim wydasz na nie pieniądze, to sprawdź domowe sposoby. Wczesną jesienią warto dokładnie oczyścić kostkę brukową z mchu. Gdy złapie wilgoć i pierwsze przymrozki może zrobić się niebezpiecznie.

Mech na kostce brukowej

Autor: Shutterstock
  • Jesień to idealny czas na przygotowanie ogrodu do zimy, w tym na usunięcie mchu z kostki brukowej.
  • Ocet spirytusowy, zmieszany z wodą w proporcji 1:2, to skuteczny domowy sposób na szybkie pozbycie się mchu.
  • Innym sposobem jest użycie kredy szkolnej, która zmienia odczyn gleby na zasadowy, hamując wzrost mchu.
  • Chcesz dowiedzieć się więcej o tych i innych metodach? Przeczytaj cały artykuł!

Jak usunąć mech z kostki brukowej? Ten domowy sposób jest najskuteczniejszy

Zanim jesień na dobre się rozgości w pogodzie i pojawią się pierwsze przymrozki warto zadbać o ogród. Jesienne prace w ogrodzi to przede wszystkim nawożenie i zadbanie o rośliny. Równie ważne jest przygotowanie innych elementów na zbliżającą się zimę. Zabezpiecz drewniane element na tarasie i altanę. Zaimpregnuj drewno i zadbaj o kostkę brukową. Wczesna jesień to bardzo dobry termin na ostatnie w roku usuwanie mchu z kostki brukowej. Lepiej tego nie robić, gdy przyjdą ulewy i złapie pierwszy mróz. Wilgoć i niskie temperatury sprawią, ż mech porastający kostkę brukową będzie bardzo śliski i niebezpieczny. Bardzo łatwo będzie o wypadek.

Za najskuteczniejszy, domowy środek zwalczający mech uchodzi ocet. Jego kwasowa formuła sprawia, że mech marnieje i usycha. Jeżeli mchu nie jest bardzo wiele to w jedną noc możesz pozbyć się go całkowicie. Wymieszaj biały ocet spirytusowy z wodą w proporcjach 1:2 i przelej do butelki z atomizerem. Dokładnie spryskaj taką mieszanką całą kostkę brukową. Zabieg ten najlepiej jest przeprowadzić wieczorem, gdy w pogodzi nie jest zapowiadany deszcz. Ocet świetnie niszczy zarodniku mchu. Możesz być jednak żrący dla innych roślin, dlatego też uważaj, by ich nie oblać podczas oprysku.

Pokrusz to i rozsyp na trawniku. W kilka dni pozbędziesz się mchu

Do walki z mchem sprawdzi się także zwykła, szkolna kreda. Mech najczęściej wyrasta z kwaśnej gleby. Aby ograniczyć jego porost wystarczy zmienić odczyn gleby za bardziej zasadowy. To właśnie robi kreda. Wapniowanie pozwala na zmianę pH ziemi z kwaśnego na zasadowe. Wystarczy, że kupisz zapas kredy szkolnej i ją pokruszysz. Rozsyp kredę po kostce brukowej i zalej niewielką ilością wody. W ten sposób zmienisz odczyn gleby na zasadowy i mech przestanie bujnie rosnąć.

