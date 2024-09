Rozpuszczam 2 paczki w wodzie i spryskuję kostkę brukową. Jest jak nowa. Czyszczenie kostki brukowej domowymi sposobami

Wsyp łyżeczkę do herbaty i podlej zamiokulkasa. Domowa odżywka do kwiatów na jesień

Rozpuszczam 2 paczki w wodzie i spryskuję kostkę brukową. Jest jak nowa

Raz na jakiś czas warto przeprowadzić czyszczenie kostki brukowej przed swoim domem, aby wyglądała estetycznie i nie porastała mchem. I pewnie wiele osób zastanawia się, jak to zrobić, jeśli pod ręką nie mamy myjki ciśnieniowej? Nic straconego, gdyż istnieją naprawdę skuteczne i do tego ekologiczne sposoby na czyszczenie kostki brukowej. Wspaniale rozprawią się nie tylko z plamami, błotem, ale też pomogą pozbyć się wyrastających ze spoin chwastów. Ja raz na kilka tygodni spryskuję swoją kostkę płynem przygotowanym z sody oczyszczonej i wody. Jak go przygotować? Wystarczą dwa opakowania sody oczyszczonej, 5 litrów wody i 3 łyżki płynu do mycia naczyń. Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj i przelej do butelki z atomizerem. Następnie starannie spryskuj kostkę i na bieżąco szoruj szczotką. Po 15 minutach spłucz wodą i gotowe. Soda oczyszczona znana jest ze swoich właściwości rozpuszczających trudne zabrudzenia. Sprawdzi się zwłaszcza w przypadku tzw. trudnych plam z oleju lub smaru.

Sposoby na czyszczenie kostki brukowej

Oczywiście jednym z najpopularniejszych sposobów na czyszczenie kostki brukowej jest użycie myjki ciśnieniowej. Z kolei Coca-cola skutecznie pozwoli rozprawić się z rdzą oraz tłustymi plamami. Wystarczy wylać zawartość butelki na kostkę oraz przetrzeć ścierką. Można również wyczyścić chodnik wodą z mydłem lub płynem do mycia naczyń. Dobrze dodać do tego roztworu 3 łyżki sody oczyszczonej. W sieci często polecanym płynem do czyszczenia kostki jest ocet. Wystarczy przygotować roztwór wody z octem w proporcji 2:1 i dokładnie spryskać nim chodnik przed domem. Mocniejsze zabrudzenia oraz wszelkie porosty najlepiej wyszorować szczotką. Ocet nie tylko doskonale poradzi sobie z plamami z benzyny, ale też wysuszy chwaty i mech wyrastający na chodniku.