Kupuję w sklepie popularny owoc i myję nim kostkę brukową po zimie. Brud i wyrastający mech znikają. Czyszczenie kostki brukowej na sezon

Teściowa mojej siostry dodawała do prania tą rzecz. Wszyscy pukali się w głowę, ale ten sposób z PRL-u faktycznie działa. Nie jest to ocet. Ubrania po praniu są ośniewająco czyste

Jak wyczyścić kostkę brukową po zimie?

Przygotowania na sezonu w ogrodzie należy zacząć od wyczyszczenia kostki brukowej. Przez jesień i zimę zebrało się na niej wiele brudu, osadów oraz przerastającego mchu. Wiosną czekać nas może niemiłą niespodzianka. Szczególnie trudne do usunięcia mogą zielone plany, przebarwienia oraz resztki soli na kostce brukowej. Warto się tym zająć, aby podczas sezonu móc się cieszyć pięknym ogrodem. Dobra wiadomość jest taka, że do czyszczenia kostki brukowej nie potrzebujesz wzywać fachowców, ani kupować specjalistycznych detergentów. Wystarczy to, co masz w kuchni.

Zobacz także: Przed wiosną robię moim storczykom odżywczą herbatkę. Już po jednym podlewaniu widzę efekty. Storczyk w podzięce wypuszcza bujne liście i kwiaty

Wyciskam i mieszam z wodą. Ten owoc rewelacyjnie czyści kostkę brukową

Już od wielu lat do czyszczenia kostki brukowej wykorzystuje ten sam, sprawdzony sposób. To mieszanka soku z cytryny i wody. Wystarczy, że połączysz sok z cytryny oraz wodą w proporcjach 2:1. Mieszankę przelej do butelki z atomizerem i obficie spryskaj kostkę brukową. Odczekaj kilkanaście minut i całość porządnie przepłucz wodą. Kwasek cytrynowy rewelacyjnie rozpuści osad i nalot na kostce brukowej. Trudniejsze do usunięcia zabrudzenia możesz dodatkowo potraktować octem. Na koniec przemyj kostkę brukową mieszanką wody i płynu do naczyń. Na wiosnę będzie lśnić czystością.