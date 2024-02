i Autor: SHUTTERSTOCK Storczyk. Jak pielęgnować kwiat?

Pielęgnacja kwiatów na wiosnę

Przed wiosną robię moim storczykom odżywczą herbatkę. Już po jednym podlewaniu widzę efekty. Storczyk w podzięce wypuszcza bujne liście i kwiaty

Co zrobić, by storczyk obsypał się kwiatami? Wystarczy podać mu herbatkę. Nie jest to jednak byle jaka herbatka, a prawdziwie odżywczy nawóz dla storczyków. Gwarantuję, że wszystko czego potrzebujesz w domu. Ta naturalna odżywka do storczyku pobudzi jej porost i sprawi, że orchidea obsypie się pięknymi kwiatami, a jej liście będą bujnie zielone. Domowy nawóz do storczyków.