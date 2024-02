Babcia nigdy nie krzyczała na nas, gdy ktoś zatkał zlew. Robiła tą jedną rzecz i odpływ znów był drożny. Bez sody oczyszczonej. Sposób na odetkanie zlewu

Jak odetkać zatkany zlew?

Zatkany zlew to prawdziwa zmora. Wiele osób od razy wpada w panikę, gdy tylko zauważa, że woda z zlewie spływa coraz wolniej, a z odpływu zaczyna unosić się brzydki zapach. To fakt, zatkany zlew może przyczynić się do poważniejszej awarii hydraulicznej, jednak jeśli w porę zareagujemy, to możemy sami okiełznać ten problem. W przypadku zatkanego zlewu sprawdzi się Kret lub, stosowany zamiennie, ocet. W przypadku zlewu sprawdza się stara zasada "lepiej zapobiegać niż leczyć". Pamiętaj zetem, by nigdy nie wyrzucać do zlewu fusów po kawie, obierek, resztek po maseczkach kosmetycznych. Uważaj także na włosy, które są najczęstsza przyczyną zatykania się odpływu. W przypadku zlewów kuchennych nigdy nie wylewaj do nich gorącego oleju. W ten sposób możesz zniszczyć rury i doprowadzić do większej awarii.

Moja babcia zawsze robiła to na zatkany zlew. Dzięki temu odpływ stawał się drożny w kilka minut

Za każdym razem gdy do mojej zjeżdżała się rodzina, to coś musiało się zepsuć. Kilka razy zdarzyło się, że właśnie zatkał się zlew. Moja babcia była miłośniczką domowych sposobów na sprzątanie i nigdy w pełni nie zaufała kupnych preparatom. W przypadku zatkanego zlewu sięgała na swoją tajną broń. Na początku wlewała do zlewu wrzątek, który zalewała pokaźną ilością octu. Oczekiwała kilkanaście minut i do odpływu sypała dożo soli kuchennej. Znów chwilę czekała i ponownie zalewała wszystko wrzątkiem. Tak potraktowany zlew odtykał się dosłownie na naszych oczach. Sama przetestowałam sposób mojej babci i ze zdziwieniem odkryłam, że jest on równie skuteczny co popularny Kret.

