Pokazali nowe nagranie zimy w Polsce. Ponad 2 mln wyświetleń i prognozy do zmiany?

Niespodziewany atak zimy w Zieleńcu, udokumentowany na TikToku, zaskoczył internautów.

Nagranie z ponad 2 milionami wyświetleń pokazuje październikowy śnieg, budząc nadzieje na wczesny sezon zimowy.

Synoptycy przewidują ochłodzenie i opady, a nawet śnieg w górach i na nizinach.

Czy to zwiastun prawdziwej zimy w listopadzie? Sprawdź prognozy!

Atak zimy w październiku? To nagranie ma już ponad 2 mln wyświetleń

Niespodziewany atak zimy w październiku, a także spore opady śniegu można by nazwać normalnymi kilkadziesiąt lat temu. Obecnie zmieniający się klimat sprawił, że zimy są stosunkowo łagodne i bezśnieżne. Tym bardziej ciekawe nagrania z Zieleńca. Nieoczekiwanie spadł tam śnieg i zamienił krajobraz w iście zimową aurę. Wszystko było spowite białym puchem, niczym z minionej epoki. Autorzy nagrania udostępnionego na Facebook'u zapraszają na pierwsze w tym sezonie sporty zimowe, a internauci szybko podłapali pomysł. - My już mamy karnety zakupione", "Nie mogę się doczekać" pisano w komentarzach. Czy faktycznie śnie w październiku może zwiastować nadchodzący atak zimy?

Kiedy przyjdzie zima?

Nadchodzące dni w pogodzie przyniosą spore ochłodzenie i opady deszczu. Pierwsze prognozy na 1 listopada mówiły, że Wszystkich Świętych będzie deszczowy i wietrzny. Teraz synoptycy wskazują, że mogą pojawić się lokalne przejaśnienia, a temperatura będzie oscylowała wokół 15 stopni Celsjusza. Początek listopada będzie zmienny, z dużymi opadami deszczu oraz nieprzewidywalną aurą. W miniony weekend śnieg zasypał powiat jeleniogórski, a lokalne drogi były nieprzejezdne. Dalsze, prognozowane ochłodzenie może sprzyjać okresami zimy, szczególnie na południu kraju. - Sypać będzie już nie tylko w Tatrach i Beskidzie Żywieckim, ale też na całym obszarze górskim, również na pogórzu, miejscami nawet w dolinach - podaje portal twojapogoda.pl. W wielu miejscach Polki może pojawić się także śnieg z deszczem.

Synoptycy wskazują, że początek listopada może przynieść prawdziwe zimową aurę na nizinach. W pierwszej połowie miesiąca częściej będzie padał śnieg z deszczem, ale już po 20 listopada może pojawić się prawdziwa zima. Na ternach nizinnych prognozowane są duże opady deszczu, zaś w Tatrach oraz Beskidzie Żywieckim będzie padał śnieg. Portal twojapogoda.pl podaje, że spaść może nawet 10-15 centymetrów białego puchu. Spodziewane są również zamiecie śnieżne i silny wiatr. Kolejny tydzień przyniesie dalszy ciąg rozwoju zimowej pogody. Sypać będzie już na całym obszarze górskim, a nawet w dolinach. Meteorolodzy prognozują, że na ternach nizinnych, na południu Polski może spaść 1 centymetr pokrywy śnieżnej. Wszystko wskazuje, że w najbliższym czasie czeka na zmienna pogoda. W takim okresie należy szczególnie zadbać o swoje zdrowie. Najlepiej jest ubierać się na cebulkę i zainwestować w wygodne, nieprzemakalne buty.