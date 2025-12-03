Najkrótsze imię żeńskie w Polsce ma 1 literę. Noszą je tylko 2 osoby. Imiona żeńskie

Polskie rejestry imion kryją prawdziwe unikaty, w tym najkrótsze imię żeńskie składające się z zaledwie jednej litery.

To niezwykłe imię noszą tylko dwie Polki, a jego pochodzenie wiąże się z transkrypcją z języków azjatyckich.

Odkryj, jakie zasady i ograniczenia obowiązują przy nadawaniu imion w Polsce i co sprawia, że niektóre z nich są zakazane.

Najkrótsze imię żeńskie w Polsce ma 1 literę

Moda na imiona zmieniała się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat wielokrotnie. Najpierw rodzice pragnęli nadawać swoim pociechom imiona tradycyjne, potem jednak nadeszła era bardziej nowoczesnych imion dla dziewczynek, które najczęściej wywodziły się z języka angielskiego. Z kolei w ostatnich latach w rankingach popularnych imion dominują te tradycyjne, takie jak Zofia, Maria. W polskich rejestrach urzędów stanu cywilnego kryją się imiona, które zaskakują swoją formą - są oryginalne, rzadkie, a trafiają się też imiona żeńskie wyjątkowo krótkie. Tak jest w przypadku tego nietypowego i najkrótszego imienia w Polsce. Otóż składa się ono tylko z jednej litery. I choć zapewne dla wielu osób brzmi to jak żart, to naprawdę w polskich rejestrach można znaleźć osoby o imieniu "E".

To imię noszą tylko 2 Polki. Skąd się wzięło?

Zgodnie z danymi rejestru imion w Polsce, imię "E" noszą obecnie 2 Polki. Jaka jest geneza tego imienia? Otóż najprawdodpobniej to jednoliterowe imię przybyło do naszego kraju zza granicy. To efekt transkrypcji z języków azjatyckich, gdzie pojedynczy znak bywa całym imieniem. W językach takich jak chiński czy wietnamski imię może mieć jedną sylabę, zapisywaną jednym znakiem, a po przeniesieniu do alfabetu łacińskiego – jedną literą. Zmieniające się realia demograficzne, takie jak wzrost migracji i liczba rodzin wielokulturowych, mają bezpośredni wpływ na rejestrację imion. W urzędach stanu cywilnego coraz częściej spotyka się imiona, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu byłyby niezwykle rzadkie.

Zakazane imiona w Polsce. Prawo i zasady

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, istnieje lista zakazanych imion w Polsce. Przede wszystkim prawo nie zezwala na nadawanie imion pochodzących od wyrazów pospolitych, czy nazw geograficznych. Co więcej, imię nie może być dla dziecka obraźliwe i powinno zachowywać polską pisownię. Nie można nadać dziecku więcej niż dwóch imion pisanych osobno. Rodzice z pewnością nie mogą liczyć na to, że urzędnik zarejestruje imię ich dziecku, które będzie zdrobnieniem lub nie będzie jasno wskazywało na płeć malca.