Urzędnicy zakazują nadawania tego imienia dziewczynkom. Mimo to 1049 kobiet w Polsce je nosi. Oryginalne imię dla dziewczynki

Zakazane imiona dla dziewczynek w Polsce. Tych imion urzędnik nigdy nie zarejestruje

Wybór imienia dla dziecka to spore wyzwanie. W końcu będzie ono towarzyszyć naszemu potomstwu przez całe ich życie, dlatego wielu rodziców analizuje różne opcje, zanim podejmą ostateczną decyzję. Warto także dowiedzieć się, jakiego imienia urzędnicy mogą nam odmówić. Otóż istnieje lista zakazanych imion dla dziewczynek w Polsce. Zgodnie z nimi nie nazwiesz tak swojej córki. I tu jest kilka wytycznych dotyczących nadawania imion dzieciom. Przede wszystkim prawo nie zezwala na nadawanie imion pochodzących od wyrazów pospolitych, czy nazw geograficznych. Co więcej, imię dla dziewczynki nie może być dla dziecka obraźliwe i powinno zachowywać polską pisownię. Nie można nadać dziecku więcej niż dwóch imion pisanych osobno. Rodzice z pewnością nie mogą liczyć na to, że urzędnik zarejestruje imię ich dziecku, które będzie zdrobnieniem lub nie będzie jasno wskazywało na płeć malca.

Urzędnicy odmawiają nazywania dziewczynek tym imieniem. Mimo to nosi je 1049 Polek

Oczywiście wytyczne dotyczące nadawania imion w Polsce nie zawsze są ściśle przestrzegane i niektórzy pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego robią wyjątki. Tak właśnie jest w przypadku spornego od lat imienia Inka. Problem z rejestracją imienia Inka polega na interpretacji prawa. Zgodnie z art. 59 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, wybrane imię nie może być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej. I właśnie wielu urzędników postrzega imię Inka, jako zdrobnienie od imienia Inez lub Ina i w efekcie odmawiają oni jego rejestracji. Jednak nie wszyscy. Według oficjalnego rejestru PESEL (stan na 22.01.2025 r.) w naszym kraju żyje 1049 kobiet o imieniu Inka.

Inne zakazane imiona dla dziewczynek w Polsce

Istnieje lista imion żeńskich, które są zakazane w Polsce. Zalicza się do nich między innymi:

Akaina,

Alma,

Andrzelika,

Ardena,

Carmen,

Carmena,

Chiara,

Clea,

Cynthia,

Dajana,

Herrada,

Jaila,

Julka,

Karla,

Klea,

Krystina,

Lester,

Lilith,

Lorina,

Majka,

Malta,

Maya,

Montezuma,

Morena,

Pakita,

Poziomka,

Tea,

Teonika,

Tonia,

Una,

Unka,

Wilga,

Xymena.