To najpotężniejsze imię w całej Polsce! Jego potęga jest tak wielka, że prawie każdy zna kogoś o tym imieniu. Pochodzi od rodziny Jezusa Chrystusa i w Polsce jest starsze niż bitwa pod Grunwaldem

Najpotężniejsze polskie imię. Jego moc jest tak wielka, że każdy zna kogoś o tym imieniu

Niektóre imiona otacza silna aura oraz potężna tradycja. Należą one do bardzo starych imion, których etymologia sięga czasów antycznych i wczesnośredniowiecznych. Tak jest w przypadku właśnie tego imienia. W Polsce należy do jednego z najpopularniejszych i występuje ono praktycznie w każdym języku na świecie. Ma ono swoje odpowiedniki w języku francuskim, niemieckim, rosyjskim, włoskim, a nawet w koreańskim i japońskim. Siła jego brzmienia oraz znaczenia leży w prostocie. Jest to imię dźwięczne oraz rytmiczne.

Imieniem o wyjątkowym znaczeniu oraz sile jest imię Anna. To zdecydowanie jest z najpopularniejszych imion w Polsce. Zajmuje ono pierwsze miejsce wśród największej liczby osób noszących jedno imię. Według danych imię to nosi 1 068 330 kobiet w Polsce, co stanowi 5,49 proc. żeńskiej populacji kraju. Imię Anna ma w Polsce wielką tradycję i nadawane jest przeszło od 800 lat. Pierwsze dokumenty zawierające imię Anna datuje się na rok 1229. Prze setki lat imię to nosiły wybitne kobiety w historii Polski. Warto wymienić między innymi królową Annę Jagiellonkę, czy Annę Marię Wazównę, córkę króla Zygmunta III Wazę.

Imię Anna ma pochodzenie hebrajskie i oznacza "łaskę" oraz "wdzięczność". Mało osób wie, że za popularność imienia Anna odpowiada między innymi tradycja katolicka. To właśnie tak na imię miała matka Maryi. Święta Anna była babką Jezusa Chrystusa. O jej życiu nie wzmianki w Biblii, ale występuje już w pismach apokryficznych z czasów wczesnochrześcijańskich.

Imię Anna - co oznacza?

Kobiety noszące imię Anna uchodzą za wrażliwe i pełne empatii. Są dobrymi przyjaciółkami oraz żonami. Kojarzone są z kobiecą siłą oraz umiejętnościami pojednywania sobie ludzi. Potrafią rozwiązywać konflikty i nie boją się stawiać czoła problemom. Anna to kochająca matka, silna kobieta oraz niezawodna przyjaciółka. W numerologii Anna związana jest z cyfrą 3 która symbolizuje szczęście oraz otwartość. Jest to także boska cyfra Trójcy Świętej.