To niezwykle dziewczęce imię robi furorę wśród polskich rodziców w 2025. Brzmi jak anielska melodia, a oznacza „piękna”. Znaczenie imion

To niezwykle dziewczęce imię rozkochało w sobie polskich rodziców w 2025

Wybór imienia dla dziecka to jedna z pierwszych i najważniejszych decyzji, jakie podejmują przyszli rodzice. To imię będzie towarzyszyć ich córce przez całe życie, wpływając na jej tożsamość, postrzeganie przez innych i być może nawet na jej przyszłość. I oczywiście każdy z nas szukając imienia dla swojego dziecka, kieruje się indywidualnymi upodobaniami. Jedni stawiają na klasyczne, staropolskie imiona żeńskie, inni z kolei wolą krótkie lub oryginalnie brzmiące imiona. W ostatnich miesiącach szczególnie zwraca uwagę nowy trend w imionach nadawanych dziewczynkom. Otóż polscy rodzice coraz chętniej wybierają imiona o kwiatowym i roślinnym brzmieniu. W 2025 roku szczególnie jedno imię dla dziewczynki robi prawdziwą furorę.

Imię dla dziewczynki brzmi jak anielska melodia, a oznacza „piękna”. Znaczenie imion

To zyskujące na popularności w 2025 roku imię dla dziewczynki to Kalina. Brzmi ono niczym anielska melodia, a do tego wyróżnia się niezwykłym znaczeniem. Imię Kalina ma niejasne pochodzenie, ale najczęściej kojarzone jest z greckim słowem "kalos", oznaczającym "piękna". Możliwe też, że to imię żeńskie wywodzi się od słowiańskiego określenia krzewu kaliny, przez co podkreśla ono bliskość z naturą i szacunek do środowiska. Otóż w kulturze słowiańskiej kalina była uważana za symbol piękna, młodości, miłości, a także czystości i niewinności. Czerwone owoce kaliny symbolizowały krew i życie, a białe kwiaty – czystość i niewinność.

Znaczenie imienia Kalina. Osobowość, charakter

Tak jak każdemu imieniu, tak i imieniu Kalina przypisywanych jest kilka charakterystycznych cech osobowości, którymi jego posiadaczka się wyróżnia. Jaka zatem jest Kalina według znaczenia imion? Imię Kalina często kojarzone jest z osobą o delikatnej urodzie, wrażliwej i subtelnej. Osoby noszące to imię często emanują urokiem osobistym i mają zdolność przyciągania do siebie innych. Są empatyczne, wrażliwe. Są bardzo uczuciowe i przywiązują dużą wagę do relacji z bliskimi. Niejednokrotnie mają talent artystyczny i są niezwykle inteligentne.