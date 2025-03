Wybrano najpiękniejsze imię na świecie. W Polsce nadal jest nadawane, a stało się popularne dzięki męczennicy

Postanowienia noworoczne to przeżytek. To wiosna jest najlepszym czasem na zmiany

Wybór imienia dla dziecka to ważna sprawa. Rodzicie często debatują i zastanawiają się nad wyborem imienia długimi tygodniami. Nierzadko swój udział w decyzji mają dziadkowe. W Polsce często wybiera się imiona po starszych członkach rodziny. Po latach, gdy w modzie były obcojęzyczne imiona do łask wróciły także tradycyjne, polskie. Obecnie w rankingach popularności króluje Jan, Aleksander oraz Zuzanna.

To najładniejsze imię na świecie. Ma swój polski odpowiednik

Okazuje się, że imiona budzą ciekawość także naukowców. Zespół badaczy Uniwersytetu w Birmingham przeprowadził szczegółową analizę, w której pod lupę wzięta aż 100 popularnych imion. Naukowcy przebadali wszystkie aspekty popularności i brzmienia danego imienia. Wzięto pod uwagę reakcje ludzi na dźwięk imion i skojarzenie, jakie one budzą. Dzięki tym badaniom specjaliści wybrali najładniejsze imię. Jest ono harmonijne, melodyjnie i budzi najwięcej pozytywnych emocji. Według tych badan najładniejszym imieniem została Zofia i wszystkie jej odmiany. Imię to jest bardzo uniwersalne i funkcjonuje w wielu wersjach językowych. Również w Polsce jest ono bardzo popularne. Tylko w 2023 roku zostało ne nadane blisko 5 tys. razy.

Zofia oznacza mądrość, piękno i empatię

Imię Zofia ma bogatą etymologię. Pochodzi z języka greckiego. Pochodzi od słowa σοφία (sophía) i mądrość. Imię to zyskało popularność dzięki męczennicy św. Zofii, która żyła w II wieku. Kobieta odmówiła złożenia ofiary bogini Dianie, przez co jej córki poddano mękom. Po ich śmierci św. Zofia zmarła z rozpaczy. Kobiety noszące imię Zofia uznawane są za wyjątkowo empatyczne i pełne współczucia. Potrafią wczuć się w emocje innych i zawsze są skore do pomocy. Zofia to synonim kobiecego miłosierdzia i pomocy bliźnim. W Polsce Zofia obchodzi imieniny 30 kwietnia, 15 maja, 2 września, 18 września, 23 września, 30 września i 18 grudnia.