i Autor: Shutterstock

Imię a osobowość

To imię dla chłopca było popularne w PRL-u, a powstało przez pomyłkę. Oznacza "posiadać sławę". Znaczenie imion dla chłopca

Niewiele osób wie, że to imię męskie powstało przez pomyłkę, a w czasach PRL-u było prawdziwym hitem. Teraz rodzice raczej nie decydują się nadawać je swoim synom, przez co zaliczenie jest do rzadkich imion dla chłopca, jednak jego znacznie z pewnością może przykuć uwagę wielu osób. Otóż oznacza "posiadać sławę" i taki właśnie jest chłopiec, który je nosi.

To imię dla chłopca było popularne w PRL-u, a powstało przez pomyłkę. Oznacza "posiadać sławę" Nie da się ukryć, że od wielu lat w Polsce dominuje moda na tradycyjne imiona dla chłopców. Rodzice najchętniej nadają swoim nowonarodzonym synom imiona, które noszą ich dziadkowie czy pradziadkowie. W rankingach popularnych imion od dawna na szczycie można zobaczyć imiona takie jak: Jan, Franciszek, Stanisław. Jednak wśród tych tradycyjnych imion męskich jest jedno, które obecnie nie jest tak modne, wręcz można je zaliczyć do rzadkich imion dla chłopca, gdyż rodzice raczej niechętnie nadają je swoim synom. W pierwszej połowie 2024 r. dostało je zaledwie 14 chłopców, a obecnie w Polsce nosi je 75622 mężczyzn. Warto zaznaczyć, że było ono niezwykle popularne w czasach PRL-u, a powstało... przez pomyłkę. Chodzi o imię Mieczysław, które oznacza "posiadający sławę". Mieczysław. Znaczenie i historia imienia Mieczysław to imię, które lata temu było jednym z najpopularniejszych męskich imion. Jednak okazuje się, że znana nam forma powstała przez pomyłkę, a dokładniej przez błędne odczytanie tego imienia przez kronikarzy. Otóż znane nam imię Mieczysław pojawiło się po raz pierwszy w formie "Miećsław", jako forma tłumaczenia imienia Mieszka I. Oznaczać miało "tego, który posiada sławę". W XVI w. Marcin Kromer zaproponował zmianę formy na "Miecislao", wprowadzając wyjaśnienie, że imię to oznacza "ten, co mieczem sławę zdobędzie". Polecany artykuł: To imię w Polsce można nadać dziewczynce i chłopcu. Niebinarne imię, które podb… Wybieramy imię dla dziecka. Sprawdźmy jakie imiona wybiera AI- Królowe Matki odc. 12 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Rozwiąż poniższy quiz i dowiedz się, jak miałabyś na imię, gdybyś była mężczyzną: Quiz osobowości dla kobiet. Jak miałabyś na imię, gdybyś była mężczyzną? Pytanie 1 z 6 Kiedy w pracy szef zasypuje Cię ogromem obowiązków to Ty: Nie przejmujesz się tym Analizujesz i planujesz zanim zaczniesz działać Bez problemu ogarniasz wszystko, pracując nawet po nocach Organizacja to twoje drugie imię, więc szybko sobie ze wszystkim radzisz Dalej