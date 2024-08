To imię w Polsce można nadać dziewczynce i chłopcu. Niebinarne imię, które podbiło serca rodziców. Obrońca ludzi

Czy w Polsce można nadawać niebinarne imiona?

Niebinarne imiona to takie, które pasują zarówno do kobiet jak i mężczyzn. Już od pewnego czasu stają się one coraz popularniejsze i decyduje się na nie coraz więcej rodziców. Również w Polsce zauważalny jest ten trend. Przez długi czas w naszym kraju nie można było nadawać dzieciom tego rodzaju imion. To się zmieniło w 2015 roku, kiedy została one dopuszczone do użytku i akceptowane podczas rejestracji narodzin dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Warto podkreślić, że wybór niebinarnego imienia nie zawsze coś wspólnego z ewentualną zmianą płci przez dziecko, ale są językowo uniwersalne i łatwe do wymówienia w każdym języku.

To najpopularniejsze niebinarne imię w Polsce. Rodzice często je wybierają

Jednym z najpopularniejszych niebinarnych imion w naszym kraju jest Aleks (Alex). W 2023 roku imię Alex nadano 264, a w wersji Aleks 209 razy. Imię Aleks wywodzi się od imienia Aleksander lub Aleksy. Jest to imię pochodzenia greckiego, które oznacza „broniący mężów". W historii bez wątpienia jednym z najsłynniejszych posiadaczy tego imienia był Aleksander Wielki. Jest to wyjątkowe i uniwersalne imię, które przez wieki zyskiwało na popularności. W Polsce imię Aleks obchodzi imieniny głównie 26 lutego. W naszym kraju żeńska forma tego imienia występuje jako Aleksa.

