Detektyw wyjawia prawdę o niewierności w związkach. "Zdrad jest coraz więcej. Często w bardzo udanych, wieloletnich relacjach"

Ponad 60% spraw, którymi zajmuje się detektyw Małgorzata Marczulewska to sprawy dotyczące zdrad oraz zbieranie materiałów, które służą dokumentacji podczas spraw rozwodowych.

Walentynki, czyli święto zakochanych przypadające 14 lutego to dla jednych przyjemny i ważny dzień w roku, a dla innych święto banały i infantylności. Nie ważne jest nasze podejście, ważne jest, że to dzień przypominający nam o tym, jak ważna jest w naszym życiu miłość i obecność bliskich ludzi – męża, żony, partnera, partnerki.

Czy pracując jako prywatny detektyw można nada wierzyć w miłość? Doświadczenie udanego, wieloletniego małżeństwa detektyw Małgorzaty Marczulewskiej pokazuje, że owszem. Pani detektyw przyznaje jednak, że praca w której na co dzień obcuje się ze zdradą, nadszarpniętym zaufaniem, rozczarowaniem, gniewem i rozpaczą nie jest łatwa.

Kto zdradza częściej?

Jakie romanse są najtrudniejsze dla detektywów? Małgorzata Marczulewska przyznaje, że są takie typy spraw, które nawet w doświadczonym detektywie wywołują gniew.

Zawsze jest ciężko, ale gdy mówimy o zdradzanej młodej mamie, gdzie rodzina tak naprawdę niedawno się zawiązała to jest to dla mnie trudne do zrozumienia. Podobnie jest, gdy mamy małżeństwa z wieloletnim stażem, a nagle mężczyzna lat 55-60 znajduje sobie kochankę młodszą od swojej córki i porzuca rodzinę to też jest to trudne. Często niestety zdarzają się także tzw. „zdrady we wzorowych domach”, gdzie przykładni mężowie nawiązują relacje w delegacjach czy romanse biurowe. Tutaj dochodzi też do szokujących sytuacji jak np. udziały w orgiach seksualnych, bo na co dzień niepozorni i spokojni ludzie zaspokajają swoje fantazje