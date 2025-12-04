Imieniny Barbary wypadają kilka razy w roku, ale to 4 grudnia jest datą najpopularniejszą, zbiegającą się z Barbórką.

Składanie życzeń to świetny sposób, aby pokazać bliskiej osobie, że o niej pamiętamy.

Sprawdź, jak zaskoczyć Basię oryginalnymi życzeniami, które rozbawią ją w dniu jej święta!

Życzenia imieninowe dla Barbary. Kiedy wypadają imieniny Barbary?

Imieniny Barbary to doskonała okazja, aby pokazać bliskiej nam osobie, że jest dla nas ważna i pamiętamy o jej święcie. Imieniny Barbary wypadają kilka razy w roku, między innymi: 18 kwietnia, 20 lipca, 22 września, 19 listopada. Jednak to 4 grudnia jest najpopularniejszą datą. Wtedy również obchodzona jest Barbórka, czyli Dzień Górnika. Znasz jakąś Basię? Złóż życzenia imieninowe dla Barbary w dniu jej święta, a na pewno sprawisz jej ogromną radość. Czego życzyć solenizantce? Zdrowia, szczęścia, pracy, pieniędzy i spełnienia marzeń. Jeśli osoba jest bliska naszemu sercu, to można zawrzeć w życzeniach konkretną rzecz, o której marzy i pragnie. Czasami wystarczy kilka prostych i pięknych słów płynących prosto z serca, aby uszczęśliwić drugą osobę w dniu imienin. Można podejść też do tej kwestii nieco humorystycznie i wysłać śmieszne życzenia imieninowe dla Barbary. Rymowanki, czy śmieszne wierszyki o Basi każdego wprawią w dobry nastrój 4 grudnia.

Życzenia imieninowe dla Barbary. Śmieszne wierszyki o Basi

Śmieszne wierszyki o Basi świetnie nadają się na życzenia imieninowe. Możesz je skopiować i wysłać SMS solenizantce 4 grudnia.

Dziś imieniny są naszej Basi, do której każdy pan się łasi. Życzymy więc jej szczęśliwego życia i miliona złotych do zdobycia. Niech nam zawsze będzie tak uśmiechnięta, jak w dniu jej dzisiejszego święta.

Dziś imieniny obchodzi nasza Basia, okazję to miłą do życzeń stwarza: ciesz się z życia dobrego, niech nie przyniesie Ci nic złego, niech Ci zdrowie i szczęście sprzyja, a dobroć ludzka niech Cię nie omija.

Imię Basia w kalendarzu, To jest Twój szczęśliwy dzień, Poczta kwiatów w korytarzu, Już za chwilę spotka Cię! Życzeń pęki weź do serca, I uśmiechaj często się... Smutków niech Ci nikt nie wkręca, Dziś są imieniny Twe!

W dniu Twych imienin, Basiu kochana, życzę Ci pięknych chwil już od rana, lekkich wieczorów i gorących nocy, niech nigdy blasku nie tracą Twe oczy!

Barbaro, Basieńko, Basiu i Baśko kochana: szczęścia i radości od samego rana! Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały, by co dzień uśmiechał się do Ciebie cały świat. By nigdy nie było porannej pobudki i wiał specjalny wiatr, co rozwiewa wszystkie smutki.

Dzień radosny, dzień jedyny: dziś są Basi imieniny. Pragnę złożyć Ci życzenia: Dużo szczęścia, zdrowia, powodzenia, gości wielu, kosza kwiatów, moc toastów i wiwatów!