Kartki na Mikołajki z życzeniami. Pobierz darmowe grafiki i gotowe życzenia

Gotowe życzenia na Mikołajki - idealne do wpisania na kartkę
Szukasz idealnych słów na mikołajkowy czas? Poniżej znajdziesz inspiracje, które pomogą Ci przekazać najcieplejsze uczucia wprost z serca.
- Niech ten grudniowy dzień otuli Cię ciepłem i wywoła szczery uśmiech najdrobniejszym gestem życzliwości.
- Przesyłam serdeczne myśli: niech Mikołajki wypełnią Twój dzień spokojem, radością i małymi, słodkimi niespodziankami.
- Życzę Ci, by Mikołajki przyniosły wytchnienie i przypomniały o pięknej, dziecięcej wierze w cuda.
- Niech mikołajkowy wieczór będzie pełen ciepła bliskich serc, rozjaśniając ten dzień niczym najpiękniejsza gwiazda.
- Pragnę życzyć Ci mnóstwa pozytywnej energii, byś czuł/czuła się kochany/a i doceniony/a za to, kim jesteś.
- Z okazji Mikołajek życzę, by w Twoim życiu nie zabrakło spontanicznych uśmiechów i świadomości, że jesteś ważny/ważna.
- Niech ten dzień będzie okazją do odnalezienia szczęścia w prostych przyjemnościach – ciepłej rozmowie czy blasku świec.
- Przesyłam życzenia na Mikołajki: niech czas upłynie w atmosferze serdeczności i gestów, które rozgrzewają duszę.
- Życzę Ci, by Mikołajki obudziły w Tobie radosne wspomnienia i inspirację do tworzenia pięknych chwil.
- Niech mikołajkowy duch hojności towarzyszy Ci zawsze, sprawiając, że każdy dzień będzie jaśniejszy.
Życzenia i galeria darmowych kartek mikołajkowych do druku i wysłania
- Z okazji Mikołajek życzę Ci, byś w sercu pielęgnował/a drobne radości, które sprawiają, że życie nabiera barw.
- Niech dzisiejszy dzień przyniesie Ci tyle szczęścia, ile mikołajkowych gwiazdek, i tyle ciepła, ile najmilszych uścisków.
- Życzę Ci, by mikołajkowa magia napełniła Twój dom spokojem, a w sercu roznieciła płomień nadziei.
- W tym dniu przesyłam życzenia serdecznych chwil, które staną się cennymi wspomnieniami.
- Niech mikołajkowa niespodzianka czeka na Ciebie, wywołując cudowny uśmiech i poczucie bycia docenionym/ą.
- Życzę Ci, abyś dziś i zawsze czuł/a się otoczony/a troską, miłością i życzliwością.
- Niech Mikołajki przypomną Ci o sile drobnych gestów i radości dzielenia się dobrem.
- W dniu Mikołajek życzę Ci, by każda myśl o Tobie była pełna pozytywnej energii, a każdy uśmiech - szczery.
- Niech mikołajkowy klimat zainspiruje Cię do marzeń i obudzi w Tobie iskrę wiary w spełnienie.
- Z okazji Mikołajek przesyłam Ci życzenia dnia pełnego słodkich chwil i poczucia, że jesteś ważny/a.