Prześliczne imię dla dziewczynki zyskuje coraz większą popularność. Oznacza „dzielną” osobę i wiele wskazuje, że w 2026 roku będzie prawdziwym hitem na porodówkach. Imię dla dziewczynki 

Wybór imienia dla dziecka to ważna decyzja, a przyszli rodzice często kierują się tradycją, sentymentem lub znaczeniem.

Wśród popularnych imion dla dziewczynek w 2025 roku, jedno powraca do łask, zajmując 10. miejsce w rankingu Ministerstwa Cyfryzacji.

Odkryj znaczenie tego imienia i dowiedz się, jakie cechy charakteru przypisywane są osobom noszącym to imię.

Prześliczne imię dla dziewczynki zyskuje coraz większą popularność

Wielu przyszłych rodziców, którzy oczekują narodzin swojego dziecka w najbliższych miesiącach już teraz zastanawia się nad imieniem dla swojej pociechy. W końcu ta decyzja musi być przemyślana, gdyż imię będzie towarzyszyć dziecku od urodzenia przez całe życie. I tu oczywiście każdy kieruje się swoimi indywidualnymi upodobaniami. Jedni stawiają na krótkie imiona, inni sugerują się tradycją i sentymentem, co jest szczególnie zauważalne w przypadku najpopularniejszych imion żeńskich w ostatnich latach. Te tradycyjne imiona dla dziewczynek skradły serca polskich rodziców. Są też rodzice, którzy zanim podejmą ostateczną decyzję przyjrzą się szczegółowo znaczeniu imion żeńskich i postawią na to, którego znaczenie będzie im odpowiadać najbardziej. Otóż niektórzy są przekonani, że to właśnie imię determinuje osobowość córki. W rankingu popularnych imion nadawanych dziewczynkom w pierwszej połowie 2025 roku pojawiło się spore zaskoczenie - na listę powróciło imię modne kilka lat temu. Z miesiąca na miesiąc to imię Amelia zyskuje coraz większą popularność i niewykluczone, że w 2026 roku będzie hitem na porodówkach. A co oznacza imię Amelia?

Imię Amelia oznacza osobę "dzielną". Szczegółowe znaczenie imienia

To właśnie imię Amelia wróciło do rankingu z wielkim przytupem i uplasowało się na 10. miejscu w rankingu Ministerstwa Cyfryzacji. Imię Amelia było niezwykle popularne jeszcze kilka lat temu. To imię germańskiego pochodzenia i oznacza "pracowitą gospodynię" lub "dzielną obrończynię ogniska domowego".

Zgodnie ze znaczeniem imion żeńskich Amelia to osoba o nietuzinkowym charakterze. Jest pracowita i niezwykle ambitna, lubi się angażować i dąży do celu. To osoba inteligentna, która z łatwością nawiązuje kontakty towarzyskie. Z pewnością do jej najważniejszych cech charakteru można zaliczyć kreatywność, gdyż wykazuje zdolności artystyczne, co sprawia, że odnajduje się w dziedzinach takich jak sztuka, muzyka czy literatura. Amelia jest pełna energii i entuzjazmu, a jej wrażliwość sprawia, że inni postrzegają je jako doskonałe przyjaciółki i doradczynie.

Popularne imiona dla dziewczynek w 2025 roku

Ministerstwo Cyfryzacji zamieściło ranking najpopularniejszych imion dla dziewczynek w pierwszej połowie 2025 roku. To właśnie te imiona najczęściej wybierali świeżo upieczeni rodzice:

Zofia — 2117 (awans z 2. miejsca), Maja — 1946 (spadek z 1. miejsca), Zuzanna — 1864, Laura — 1791, Hanna — 1610, Julia — 1590, Oliwia — 1463, Pola — 1334, Alicja — 1307, Amelia — 1224 (nowość w top 10).