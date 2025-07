To najpopularniejsze imiona dla dziewczynek w 2025 roku. W pierwszej dziesiątce wielka zmiana. Imię to oznacza osobę „dzielną”

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało ranking najpopularniejszych imion dla dziewczynek w pierwszej połowie 2025 roku.

Zofia awansowała na pierwsze miejsce, a Maja spadła na drugie; do pierwszej dziesiątki powróciło imię Amelia.

Amelia, oznaczająca „dzielną”, ponownie znalazła się w czołówce, a jej popularność rośnie.

Sprawdź, jakie cechy charakteru przypisuje się Amelii i dlaczego to imię znów podbiło serca rodziców!

To najpopularniejsze imiona dla dziewczynek w 2025 roku

Ministerstwo Cyfryzacji zamieściło ranking najpopularniejszych imion dla dziewczynek w pierwszej połowie 2025 roku. To właśnie te imiona najczęściej wybierali świeżo upieczeni rodzice. I choć w czołówce rankingów wciąż dominują te same imiona, to w ostatnich miesiącach zaszła spora zmiana. Otóż do pierwszej dziesiątki popularnych imion w pierwszym półroczu 2025 wróciło imię żeńskie, które cieszyło się powodzeniem jeszcze kilka lat temu. A jak wygląda tegoroczna czołówka popularnych imion żeńskich w 2025 roku? Oto lista:

Zofia — 2117 (awans z 2. miejsca), Maja — 1946 (spadek z 1. miejsca), Zuzanna — 1864, Laura — 1791, Hanna — 1610, Julia — 1590, Oliwia — 1463, Pola — 1334, Alicja — 1307, Amelia — 1224 (nowość w top 10).

Imię dla dziewczynki popularne w 2025 oznacza "dzielna"

To właśnie imię Amelia wróciło do rankingu z wielkim przytupem i uplasowało się na 10. miejscu w rankingu Ministerstwa Cyfryzacji. Imię Amelia było niezwykle popularne jeszcze kilka lat temu. To imię germańskiego pochodzenia i oznacza "pracowitą gospodynię" lub "dzielną obrończynię ogniska domowego".

Znaczenie imienia Amelia. Osobowość

Zgodnie ze znaczeniem imion Amelia to osoba o nietuzinkowym charakterze. Jest pracowita i niezwykle ambitna, lubi się angażować i dąży do celu. To osoba inteligentna, która z łatwością nawiązuje kontakty towarzyskie. Z pewnością do jej najważniejszych cech charakteru można zaliczyć kreatywność, gdyż wykazuje zdolności artystyczne, co sprawia, że odnajduje się w dziedzinach takich jak sztuka, muzyka czy literatura. Amelia jest pełna energii i entuzjazmu, a jej wrażliwość sprawia, że inni postrzegają je jako doskonałe przyjaciółki i doradczynie.

