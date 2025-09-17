Psycholog wskazała, gdzie iść na pierwszą randkę. To o wiele lepsze miejsce niż restauracja. Czym jest "randka obok siebie"?

Karolina Piątkowska
2025-09-17 9:07

Pierwsza randka to zawsze duże wydarzenie. Nieważne, czy masz 20 lat, czy jesteś kobieta dojrzałą, pierwsze spotkanie z mężczyzną zawsze budzi ekscytację, emocje, a także lęk. Psycholożka Tiare Tolks wskazała, jakie miejsce wybierać na pierwsza randkę. Okazuje się, że restauracja to nie jest najlepszy pomysł. Specjalistka zdradziła ważną zasadę pierwszych spotkań. To coś, co nazwała "randką obok siebie".

Pierwsza randka

i

Autor: Shutterstock
  • Wybór idealnego miejsca na pierwszą randkę może być stresujący, ale psycholożka Tiare Tolks ma na to rozwiązanie.
  • Ekspertka z 20-letnim doświadczeniem poleca "randki obok siebie", które redukują napięcie i sprzyjają swobodnej rozmowie.
  • Dowiedz się, dlaczego siedzenie ramię w ramię jest lepsze niż naprzeciwko siebie i jakie miejsca "wypchną" Was ze strefy komfortu.
  • Odkryj najlepsze lokalizacje na udaną pierwszą randkę i zaskocz swojego partnera!

Gdzie umówić się na pierwszą randkę? Specjalistka wskazała miejsce

Wybór miejsca na pierwszą randkę może być stresujący. Każda ze stron chce wypaść dobrze i ograniczyć stres. Pierwsze spotkanie budzie zawsze ogromne emocje. Od tych związanych z oczekiwaniami wobec potencjalnego partnera - czy okaże się pociągający i zaiskrzy, po te związane z nami samymi. Kobiety na pierwszej randce chcą wypaść jak najlepiej i nie dać po sobie znać, że zżera je stres. Zanim jednak zaczniesz przygotowywać się do pierwszej randki należy wybrać odpowiednie miejsce na to spotkanie.

Psycholożka z ponad 20-letnim doświadczeniem, Tiare Tolks wskazała, jakie miejsca najlepiej sprawdzają się na pierwszą randkę. Zdaniem kobiety najlepiej jest praktykować "randki obok siebie". Oznacza to, aby na miejsce spotkania wybierać takie opcje, w których możecie być "obok siebie", a nie naprzeciwko siebie. Tolks podkreśla, że z psychologicznego punktu widzenia randka na ławce, czy w barze, gdzie siedzieć ramię w ramię będzie lepszym wyborem niż restauracja i stolik dla dwóch osób. - Jestem wielką zwolenniczką randek ramię w ramię, a nie twarzą w twarz” – mówi. „To po prostu zmniejsza intensywność, kiedy nie siedzicie naprzeciwko siebie i nie patrzycie sobie prosto w oczy - powiedziała Tiare Tolks.

Czym są "randki obok siebie"?

Kobieta podkreśliła, że zasada obok siebie skupia się na równości i zmniejsza napięcie pomiędzy ludźmi. Dzięki temu rozmowa staje się luźniejsza, a ty mniej spięta.  - Wypróbuj coś takiego jak piękny park z ławką, na której można usiąść z filiżanką kawy. (...) Albo napij się kawy i wybierz się na spacer po plaży. To naprawdę miłe łączyć naturę, bo wtedy można wykorzystać otaczające nas elementy jako tematy do dyskusji - podkreśla specjalistka.

Tolks wskazała, że na pierwszą randkę dobrze jest wybierać miejsca, które "wypychają" obie strony ze swojej strefy komfortu. Dzięki temu możecie wspólnie odkrywać coś nowego, a żadna ze stron nie będzie miała przewagi. - Nie musi to być nic ekstremalnego – może to być po prostu wyjazd w miejsce, w którym żadne z was jeszcze nie było. Wszystko, co wypycha was oboje ze strefy komfortu, jest naprawdę dobre. To was pobudzi – a więc bardzo korzystnie wpłynie na połączenia neuronowe i zdrowie mózgu. Poza tym, musicie nieco obniżyć gardę, gdy musicie myśleć o tym, co robicie, jeśli jest to nowe miejsce lub coś nowego, co robicie. To może zmniejszyć presję i intensywność - powiedziała Tiare Tolks.

