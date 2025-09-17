Psycholog wskazała, gdzie iść na pierwszą randkę. To o wiele lepsze miejsce niż restauracja. Czym jest "randka obok siebie"?

Wybór idealnego miejsca na pierwszą randkę może być stresujący, ale psycholożka Tiare Tolks ma na to rozwiązanie.

Ekspertka z 20-letnim doświadczeniem poleca "randki obok siebie", które redukują napięcie i sprzyjają swobodnej rozmowie.

Dowiedz się, dlaczego siedzenie ramię w ramię jest lepsze niż naprzeciwko siebie i jakie miejsca "wypchną" Was ze strefy komfortu.

Odkryj najlepsze lokalizacje na udaną pierwszą randkę i zaskocz swojego partnera!

Gdzie umówić się na pierwszą randkę? Specjalistka wskazała miejsce

Wybór miejsca na pierwszą randkę może być stresujący. Każda ze stron chce wypaść dobrze i ograniczyć stres. Pierwsze spotkanie budzie zawsze ogromne emocje. Od tych związanych z oczekiwaniami wobec potencjalnego partnera - czy okaże się pociągający i zaiskrzy, po te związane z nami samymi. Kobiety na pierwszej randce chcą wypaść jak najlepiej i nie dać po sobie znać, że zżera je stres. Zanim jednak zaczniesz przygotowywać się do pierwszej randki należy wybrać odpowiednie miejsce na to spotkanie.

Psycholożka z ponad 20-letnim doświadczeniem, Tiare Tolks wskazała, jakie miejsca najlepiej sprawdzają się na pierwszą randkę. Zdaniem kobiety najlepiej jest praktykować "randki obok siebie". Oznacza to, aby na miejsce spotkania wybierać takie opcje, w których możecie być "obok siebie", a nie naprzeciwko siebie. Tolks podkreśla, że z psychologicznego punktu widzenia randka na ławce, czy w barze, gdzie siedzieć ramię w ramię będzie lepszym wyborem niż restauracja i stolik dla dwóch osób. - Jestem wielką zwolenniczką randek ramię w ramię, a nie twarzą w twarz” – mówi. „To po prostu zmniejsza intensywność, kiedy nie siedzicie naprzeciwko siebie i nie patrzycie sobie prosto w oczy - powiedziała Tiare Tolks.

Czym są "randki obok siebie"?

Kobieta podkreśliła, że zasada obok siebie skupia się na równości i zmniejsza napięcie pomiędzy ludźmi. Dzięki temu rozmowa staje się luźniejsza, a ty mniej spięta. - Wypróbuj coś takiego jak piękny park z ławką, na której można usiąść z filiżanką kawy. (...) Albo napij się kawy i wybierz się na spacer po plaży. To naprawdę miłe łączyć naturę, bo wtedy można wykorzystać otaczające nas elementy jako tematy do dyskusji - podkreśla specjalistka.

Tolks wskazała, że na pierwszą randkę dobrze jest wybierać miejsca, które "wypychają" obie strony ze swojej strefy komfortu. Dzięki temu możecie wspólnie odkrywać coś nowego, a żadna ze stron nie będzie miała przewagi. - Nie musi to być nic ekstremalnego – może to być po prostu wyjazd w miejsce, w którym żadne z was jeszcze nie było. Wszystko, co wypycha was oboje ze strefy komfortu, jest naprawdę dobre. To was pobudzi – a więc bardzo korzystnie wpłynie na połączenia neuronowe i zdrowie mózgu. Poza tym, musicie nieco obniżyć gardę, gdy musicie myśleć o tym, co robicie, jeśli jest to nowe miejsce lub coś nowego, co robicie. To może zmniejszyć presję i intensywność - powiedziała Tiare Tolks.