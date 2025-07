Proste działanie matematyczne wyprowadza internautów z równowagi. Podaj wynik: 48÷2(9+3)

Proste działanie matematyczne wywołało burzę w internecie, dzieląc użytkowników na dwa obozy.

Zagadka 48÷2(9+3) = ? zaskoczyła wielu, ujawniając luki w podstawowej wiedzy matematycznej.

Czy znasz prawidłową odpowiedź i potrafisz wyjaśnić, dlaczego to właśnie ona jest poprawna?

Proste działanie matematyczne wyprowadza internautów z równowagi

Internet kocha zagadki. A jeśli te zagadki dotyczą matematyki, emocje sięgają zenitu. Podchwytliwe działania, pozornie proste równania, które kryją w sobie ukryte haczyki – to one rozpalają dyskusje i generują miliony komentarzy w mediach społecznościowych. Skąd to poruszenie? Podchwytliwe działania matematyczne w Internecie to nie tylko świetna zabawa, ale i przypomnienie, że warto odświeżać wiedzę z podstawówki. Uczą nas logicznego myślenia i umiejętności argumentowania. A przede wszystkim – pokazują, że nawet proste zadanie matematyczne może stać się przyczyną burzliwej dyskusji. Tak jest też w przypadku działania, które sprawiło problem wielu internautom.

Podaj prawidłowy wynik działania matematycznego

Matematyka to dla wielu osób obszar, w którym chcą się wykazać. Podchwytliwe zadanie staje się testem naszej inteligencji i umiejętności logicznego myślenia. Dlatego często pod zadaniami zamieszczonymi w mediach społecznościowych wybucha gorącą burza na temat prawidłowego wyniku. A Czy Ty potrafisz podać dobry wynik dla działania: 48÷2(9+3) = ?

Rozwiązanie zagadki matematycznej

I teraz czas na rozwiązanie. Otóż w matematyce dzielenie i mnożenie mają równorzędny priorytet, co oznacza, że wykonuje się je w kolejności, w jakiej występują w wyrażeniu, od lewej do prawej. Oznacza to, że:

Nawias: (9+3) = 12 Dzielenie: 48 ÷ 2 = 24 Mnożenie: 24 * 12 = 288

W tym przypadku odpowiedź to 288.

A czy Tobie udało się podać dobry wynik? Niektórzy internauci poszli innym tokiem myślenia, uznając pierwszeństwo mnożenia nad dzieleniem i podawali wynik równy 2. Wynika to z faktu, iż uważają, że mnożenie implikowane (czyli zapis bez wyraźnego znaku mnożenia, np. 2(12)) ma wyższy priorytet niż dzielenie.