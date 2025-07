Muzyczne półrocze 2025: polski pop na fali, K-pop wchodzi do mainstreamu, a fani rocka wciąż wierni legendom

Udany rok dla fanów polskiego popu

To półrocze należało do dwójki artystów, którzy od lat kształtują brzmienie polskiej sceny popowej. Zarówno sanah, jak i Dawid Podsiadło nieprzerwanie udowadniają, że mogą liczyć na lojalnych, zaangażowanych fanów, którzy każdą premierę przyjmują z wyjątkowym entuzjazmem. Potrafią też nieustannie dostarczać nowego, jakościowego materiału, który porywa słuchaczy na masową skalę – i to nie tylko solo.

sanah, mająca na koncie już cztery statuetki Bestsellera Empiku, może w tym roku powalczyć o kolejną – za album „Dwoje ludzieńków”, wypełniony duetami. Tuż za nią uplasował się wspólny projekt Dawida i Kaśki Sochackiej, który szybko zyskał uznanie fanów i świetne wyniki sprzedaży. Dla Sochackiej to kolejny krok milowy w karierze – artystka potwierdza swoją pozycję jako jednej z najciekawszych i najbardziej wyrazistych postaci na polskiej scenie. A Podsiadło zyskuje szansę na ósmą już statuetkę Bestsellera Empiku.

– Nie chcemy powtarzać się jak refren, ale każda premiera sanah to murowany sukces w naszym zestawieniu. Artystka już wcześniej zapisała się w historii, zdobywając statuetki Bestsellera Empiku trzy lata z rzędu. Wszystko wskazuje na to, że kolejna może być w zasięgu ręki. Choć na horyzoncie widać silną konkurencję – „tylko haj.”, wspólny mini album Dawida Podsiadły i Kaśki Sochackiej. Duet artystów przyciągnął uwagę wielu słuchaczy, co bardzo szybko potwierdził imponujący wynik sprzedaży – komentuje Dominik Sadowski, szef działu Muzyka w Empiku.

K-popowa fala coraz silniejsza

W pierwszej trójce popowych bestsellerów znalazła się Lisa – członkini grupy BLACKPINK – ze swoim solowym debiutem „Alter Ego”. To jeden z najbardziej wyrazistych sukcesów K-popowej płyty na polskim rynku. Choć K-pop już wcześniej pojawiał się w zestawieniach Empiku, pozycja w samej czołówce robi wrażenie. Warto dodać, że album został nagrany niemal w całości w języku angielskim i zawiera gościnne występy zachodnich gwiazd, takich jak Rosalía czy Tyla. Materiał zdobył popularność w całej Polsce – i zajął nawet pierwsze miejsce w województwie świętokrzyskim.

Czas działa na korzyść legend

Choć minęły 53 lata od jego rejestracji, koncert Pink Floyd z Pompejów po raz pierwszy zadebiutował w szerokiej dystrybucji – i od razu wskoczył na listy bestsellerów niczym rockowy blockbuster. Nowa wersja materiału, zremiksowana przez Stevena Wilsona, trafiła do fanów w różnych formatach i z sukcesem bije się dziś o uwagę z premierami młodych zespołów, podobnie jak remaster 4K filmu koncertowego. Rockowe TOP5 to dowód, że polska publiczność jest wierna nie tylko legendom światowym, ale też wspiera swoich – w czołówce znalazły się dwa polskie zespoły: Nocny Kochanek i Turbo.

Hip-hop – nieustanna walka o podium i… niepisane zasady rynku

Jak co roku, hip-hop pozostaje najbardziej dynamiczną kategorią. Artyści polskiej sceny regularnie wymieniają się miejscami w TOP 5, a wyrównane wyniki sprzedaży dają przestrzeń na kolejne roszady. W tym gatunku trudno mówić o „pewniakach” – fani szybko reagują na nowości, a niemal każda premiera ma szansę znaleźć się na podium.W pierwszym półroczu największym zainteresowaniem cieszył się duet Opał x Gibbs. Tuż za nim uplasował się Kendrick Lamar, a dalsze pozycje zajęli White 2115, Sobel i Kuban – potwierdzając, że polski hip-hop z powodzeniem rywalizuje zarówno na lokalnej scenie, jak i z zagranicznymi gwiazdami.Winyle – królestwo alternatywy i rockowych klasykówBillie Eilish króluje w sprzedaży winyli – jej album, mimo że ukazał się rok temu, wciąż cieszy się ogromną popularnością. To potwierdza, że winyl to nie tylko sposób na poznanie nowości, ale przede wszystkim nośnik emocji i wyjątkowego muzycznego doświadczenia. Co ciekawe, polscy słuchacze chętniej sięgają po winylowe wydania rodzimych artystów niż zagranicznych gwiazd. W TOP 5 znalazły się aż dwa albumy zespołu Myslovitz – w tym „Miłość w czasach popkultury”, które od kilku lat nie schodzi z listy bestsellerów i należy dziś do najtrwalszych winylowych sukcesów w kraju.CD się nie poddajeWśród najlepiej sprzedających się albumów na CD dominuje popowa czołówka – sanah oraz duet Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka. Co więcej, Sochacka jako jedyna artystka w zestawieniu znalazła się w TOP sprzedaży z aż dwoma różnymi wydawnictwami – fani chętnie sięgają po jej wcześniejszą twórczość. W zestawieniu TOP 5 znalazło się również miejsce dla młodszych artystów – Genzie oraz Lisy z BLACKPINK. To sygnał, że format CD wciąż ma swoich oddanych odbiorców, także wśród młodego pokolenia, które chętnie wspiera ulubionych wykonawców, również poprzez zakup fizycznych albumów.

Muzyczna mapa Polski 2025

MUZYCZNE BESTSELLERY EMPIKU NA PÓŁMETKUPOP

sanah – Dwoje ludzieńków Dawid Podsiadło & Kaśka Sochacka – tylko haj. Lisa – Alter Ego Lady Gaga – Mayhem The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

ROCK

Pink Floyd – At Pompeii Nocny Kochanek – Urwany film Dream Theater – The Parasomnia Ghost – SKELETÁ Turbo – Blizny

RAP I HIP-HOP

Opał & Gibbs – Połączenia 2 Kendrick Lamar – GNX White 2115 – ROCKST4R Sobel – Napisz jak Kuban – Fugazi