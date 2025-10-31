Żałoba po związku. Psychoterapeutka podpowiada, jak przez to przejść

Żałoba po związku – dlaczego boli tak mocno?

Rozstanie z partnerem to strata, która wywołuje szereg silnych emocji – smutek, złość, żal, poczucie winy, a nawet fizyczny ból. Psychologowie porównują ten proces do żałoby po śmierci bliskiej osoby.

"Zakończenie związku aktywuje te same obszary w mózgu, które odpowiadają za odczuwanie bólu fizycznego. To dlatego tak trudno jest nam się pozbierać po rozstaniu" – tłumaczy Marlena Kazoń, psychoterapeutka specjalizująca się w terapii par w "Psychonawigacjach".

Etapy żałoby po związku – od szoku do akceptacji

Podobnie jak w przypadku żałoby po śmierci, po rozstaniu przechodzimy przez kilka etapów. Na początku mamy szok i zaprzeczenie - "to nie może być prawda", "na pewno do siebie wrócimy". Później przychodzi gniew i żal: "jak on mógł mi to zrobić?", "dlaczego to mnie spotkało?". Mamy też tzw. targowanie się: "zrobię wszystko, żeby nas uratować", "może powinniśmy spróbować jeszcze raz?". Pojawia się depresja i smutek, czyli poczucie beznadziei, brak energii, izolacja. Aż nadejdzie akceptacja - godzenie się ze stratą i powolne odzyskiwanie równowagi. Ważne jest, aby pamiętać, że każdy przechodzi przez te etapy w swoim własnym tempie. Rada zawsze jest jedna. Nie spiesz się i daj sobie czas na przeżycie wszystkich emocji.

Co naprawdę pomaga?

Daj sobie prawo do odczuwania: Nie tłum emocji, pozwól sobie na płacz, złość i smutek.Ogranicz kontakt z byłym partnerem: Unikaj spotkań, rozmów telefonicznych i śledzenia jego aktywności w mediach społecznościowych. Skup się na sobie. Zadbaj o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne – wysypiaj się, zdrowo się odżywiaj, ćwicz i znajdź czas na relaks. Otaczaj się bliskimi. Spędzaj czas z rodziną i przyjaciółmi, którzy Cię wspierają i rozumieją. Znajdź nowe pasje i zainteresowania. Odkryj coś, co sprawia Ci radość i pozwala zapomnieć o stracie. Zasięgnij pomocy specjalisty: Jeśli czujesz, że nie radzisz sobie z emocjami, skonsultuj się z psychoterapeutą.

Terapia to nie wstyd, to inwestycja w siebie. Psychoterapeuta pomoże Ci przepracować traumę rozstania i odzyskać wiarę w siebie

Więcej o żałobie po związku w nowym odcinku "Psychonawigacji".