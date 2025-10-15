Zofia Karaszewska: Uwierz w siebie i idź za głosem wewnętrznym

Gdyby Zofia mogła cofnąć się w czasie, 20-letniej sobie powiedziałaby przede wszystkim, aby bardziej wierzyła w siebie. "Ja trochę przez całe życie nie wierzyłam do końca w ten mój głos i w jego wartość" – wyznaje. Zamiast opierać się na autorytetach zewnętrznych, zachęca do słuchania wewnętrznego głosu, który, jak się okazuje, prowadzi do autentycznego szczęścia.

Siła książek i poznawanie świata

Kluczową rolę w życiu Zofii odegrały książki, które "zmieniły perspektywę myślenia o różnych rzeczach" i "poprzestawiały coś w głowie". Wśród nich szczególnie ważna okazała się "36 forteli" Piotra Plebaniaka, która uświadomiła jej, że "wszystko jest kwestią percepcji". Zofia podkreśla również znaczenie podróży i poznawania innych kultur, co pozwala spojrzeć na własne życie z dystansu i przewartościować priorytety.

Macierzyństwo i odzyskiwanie siebie

Macierzyństwo było dla Zofii przełomowym momentem, który "poukładał różne rzeczy" i zmusił do refleksji nad tym, jakim chce być rodzicem. To również czas, w którym musiała uporać się z własnymi demonami, aby stworzyć lepszy model wychowania dla swoich dzieci.

Droga do bliskości z ciałem

Ogromną rolę w życiu Zofii odegrała joga, która pomogła jej odzyskać sprawność po porodzie i nawiązać głęboką relację z własnym ciałem. "Praca z ciałem to jest coś, co mi towarzyszy od zawsze chyba i co bardzo ze mną rezonuje" – mówi w podcaście "Nauczycielki życia". Dzięki jodze nauczyła się słuchać swojego ciała, rozumieć jego potrzeby i dbać o jego zdrowie.

Zofia podkreśla, że najważniejszą relacją w życiu jest relacja z samym sobą. Bez akceptacji siebie, poznania swoich potrzeb i słuchania wewnętrznego głosu trudno zbudować zdrowe relacje z innymi ludźmi. Zachęca do pracy nad sobą, zgłębiania wiedzy o własnym umyśle i emocjach, a także do dbania o swoje ciało i zdrowie.

Cała rozmowa Oliwii Krettek z Zofią Karaszewską w podcaście "Nauczycielki życia".