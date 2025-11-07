Jak sobie radzić ze starością? Marzena Rudnicka radzi we „Wpół do starości”

Życie na każdym swoim etapie jest pełne – ponieważ trwa. I staje się tym pełniejsze, im trwa dłużej, choć współczesny świat uważa starość za temat mało atrakcyjny.

STAROŚĆ ZACZYNA SIĘ WTEDY, GDY JEJ NA TO POZWOLISZ – mówi Marzena Rudnicka. Jej książka to zbiór krótkich, angażujących emocjonalnie tekstów, zachęcających do odważnego, pełnego zrozumienia i uważności przyjrzenia się kolejnym etapom życia.

Autentyzm tego przekazu z czułością oswaja zmiany i nowe role, które przynosi upływający czas. Może stanowić punkt wyjścia do przemyśleń i międzypokoleniowych rozmów o starzeniu się oraz o budowaniu dobrego życia bez barier związanych z wiekiem.

Marzena Rudnicka. Od ponad dekady tworzy strategie, programy i idee, które pomagają budować świat przyjazny ludziom w każdym wieku, aby wszyscy, niezależnie od liczby lat, czuli się potrzebni i szanowani. Współautorka definicji gospodarki senioralnej oraz książki Marketing generacji silver. Jak skutecznie komunikować się z pokoleniem 50+. Założycielka Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i prezeska grupy SilverHUB.

Książka „Wpół do starości” Marzeny Rudnickiej dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 12 listopada