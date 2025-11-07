Co Robert Makłowicz robił w armii? „Idę do woja” - Jerzy Kubrak o znanych Polakach

Rachela Berkowska
2025-11-07 14:34

Jaki mundur leżał jak ulał na podkomendnym Macieju Orłosiu? Które piosenki żołnierskie podbiły serce Artura Andrusa? Kogo szturmował na poligonie podchorąży Jerzy Stuhr? Przymusowa służba wojskowa w czasach PRL­u należała do absurdów bolesnych, a jednocześnie śmiesznych „Idę do woja” Jerzego Kubraka – barwna opowieść o znanych Polakach w armii tamtych lat – już w księgarniach. Do lektury odmaszerować!

Idę do woja

i

Idę do woja

BACZNOŚĆ! Dziennikarz i publicysta Jerzy Kubrak w rozmowach ze znanymi postaciami życia publicznego o obowiązkowej służbie wojskowej w epoce PRL-u. Jak w mundurze odnajdywali się szeregowi Artur Andrus i Robert Makłowicz? Czym imponowali podczas musztry podkomendni Adam Małysz i Maciej Orłoś? Czy wojskowa fala ciężko przetoczyła się przez starszego szeregowego podchorążego Rafała Ziemkiewicza?

Opowieści, które chwilami przywodzą na myśl Przygody dobrego wojaka Szwejka albo Paragraf 22 różnią się od wymienionych książek tym, że nie są wymyślone. Rozbawią na pewno, ale wzbudzą też gorzką refleksję na temat bezpieczeństwa narodowego. Na szczęście jednak to opowieść o minionej epoce. SPOCZNIJ I CZYTAJ!

Jerzy Kubrak: kapral podchorąży, rocznik 1964, kat. A. Absolwent Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Po służbie w elbląskiej Szkole Podchorążych Rezerwy pracował w dziennikach „Kurier Polski”, „Super Express”, „Życie” i „Fakt”, a także w tygodnikach „Nowa Wieś”, „Newsweek” i „Sieci”. Wieloletni sprawozdawca parlamentarny, komentator wydarzeń politycznych. Autor i współautor książek: Bartoszewski. Opowieści przyjaciół, Cała prawda o Smoleńsku. Rekonstrukcja zdarzeń, Warszawiacy jak leci oraz serii Moja prawdziwa historia o Jadwidze Kaczyńskiej i profesorze Leszku Balcerowiczu.

Książka „Idę do woja” Jerzego Kubraka dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 12 listopada

ARMIA POLSKA
HISTORIA PRL
WYDAWNICTWO HARDE
WOJSKO POLSKIE