Empik z przecenami do -70% na Black Weeks

Listopadowy rozruch prezentowy

Z badania SW Research na zlecenie Empiku wynika, że nawet co trzeci ankietowany zaczyna świąteczne zakupy już w połowie listopada. Black Weeks stają się dla wielu nie tylko wyprzedażą, ale „strategiczną” okazją – idealnym momentem, by odhaczyć pierwszą część listy prezentów dla bliskich (lub upolować coś dla samego siebie) i nie zostawiać wszystkiego na grudniową gorączkę zakupową. Dlatego Empik przygotował jedną z najszerszych ofert w roku – zarówno w salonach, jak i online. Do 2 grudnia klienci mogą skorzystać z promocji na wszystkie kluczowe kategorie: książki, muzykę, zabawki, kosmetyki i perfumy, elektronikę, sprzęt AGD, wyposażenie domu czy akcesoria sportowe.

Black Weeks w Empiku stacjonarnie i online

Empik postawił w listopadzie na miks ulubionych, najbardziej wyczekiwanych przez klientów promocji. W salonach jeszcze do soboty 29 listopada trwa oferta „3 za 2” na książki (z wyłączeniem mangi oraz literatury obcojęzycznej i dziecięcej). A już 26 listopada rusza również „3 za 2” na książki dla dzieci – w sam raz na mikołajki. Online czekają z kolei wyjątkowo korzystne zestawy: 2 książki za 40, 50, 60, 70 lub 80 zł (19.11–2.12).

Z popularnej oferty „3 za 2” stacjonarnie skorzystają także kolekcjonerzy płyt kompaktowych i winyli (26.11-29.11), a na Empik.com obowiązuje promocja „3+1” na CD.W salonach aż do -40% przeceniono wybrane zabawki oraz zestawy LEGO, które co roku cieszą się ogromną zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.Online obniżki sięgają nawet -70% na wybrane produkty, w tym na elektronikę, akcesoria gamingowe, kosmetyki, sprzęt sportowy czy zabawki. Największe przeceny dotyczą np. gier Persona 5 Tactica na PS4, Paleo Pines na PS5 czy Ugly na Nintendo Switch. Fanów gamingu ucieszą także duże rabaty na konsole, m.in. SONY PlayStation 5 Pro, SONY PlayStation 5 Slim czy Nintendo Switch 2.

Na Empik.com w supercenach można upolować również smartfony marek Apple i Samsung, na przykład SAMSUNG Galaxy A56 za 1199 zł. Nie zawiodą się też osoby, które podczas Black Weeks poszukują dużych promocji na sprzęt AGD. Empik przygotował atrakcyjne oferty na przykład na lokówko-suszarkę Multistyler Dyson Airwrap czy frytkownicę beztłuszczową Russell Hobbs Essentials Air Fryer 3,5 Air l.

A do tego coś, co tropiciele największych przecen lubią najbardziej: codzienne, limitowane megaokazje online – szybkie i krótkotrwałe, obowiązujące do wyczerpania zapasów. To właśnie one dodają Black Weeks dynamiki i sprawiają, że na Empik.com i do aplikacji warto zaglądać regularnie. Jeszcze więcej z sezonowych promocji wycisną posiadacze Empik Premium: użytkownicy usługi zyskują wyższe rabaty i darmową dostawę kurierem oraz do paczkomatów i innych punktów odbioru, co realnie obniża koszt zakupów. Nowi klienci mogą teraz aktywować roczny dostęp w specjalnej cenie 29,99 zł.

WYBRANE OFERTY NA BLACK WEEKS W EMPIKU – W SALONACH, ONLINE I W APLIKACJI

KSIĄŻKA

W salonach:

17.11-29.11: oferta „3 za 2” na kategorię Książka (z wyłączeniem mangi i literatury obcojęzycznej)

19.11-25.11: do -40% na wybrane książki historyczne

26.11-09.12: oferta „3 za 2” na kategorię Książka dla dzieci

26.11-02.12: do -40% na wybrane książki z kategorii Rozwój osobisty

Na Empik.com i w aplikacji:

19.11-02.12: 2 książki za 40/50/60/70/80 zł – spośród puli wybranych tytułów

MUZYKA

W salonach:

26.11-29.11: oferta „3 za 2” na płyty CD i winylowe

Na Empik.com i w aplikacji:

24.11-1.12: oferta „3+1” na płyty CD

ELEKTRONIKA

Na Empik.com i w aplikacji:

19.11-25.11: do -70% na wybrane produkty z kategorii Elektronika

19.11-02.12: do -70% na wybrane akcesoria do gamingu

19.11-25.11: do -70% na wybrane produkty z kategorii małe AGD

ZABAWKI I GRY

W salonach:

17.11-25.11: do -40% na wybrane zabawki ​

19.11-25.11: -70% na drugą zabawkę spośród puli wybranych produktów

19.11-25.11: do -25% na wybrane zestawy LEGO

19.11-25.11: -50% na drugą figurkę Funko

26.11-09.12: do -40% na wybrane zestawy LEGO

Na Empik.com i w aplikacji:

19.11-25.11: do -70% na wybrane zabawki

26.11-2.12: LEGO w supercenach

DOM I OGRÓD

Na Empik.com i w aplikacji:

19.11-25.11: do -70% na wybrane produkty z kategorii Dom i Ogród

SPORT

Na Empik.com i w aplikacji:

19.11-02.12: do -70% na wybrane produkty z kategorii Sport

ZDROWE I URODA

Na Empik.com i w aplikacji:

19.11-02.12: do -70% na wybrane kosmetyki

INNE

W salonach:

19.11-25.11: do -50% na wybrane artykuły szkolne, plastyczne i kreatywne

26.11-02.12: -50% na drugi produkt z kolekcji Santa’s Factory

Na Empik.com i w aplikacji:

19.11-25.11: do -50% na wybrane artykuły szkolne, plastyczne i kreatywne

19.11-02.12: codzienne limitowane megaokazje – do -50% taniej