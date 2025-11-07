Garkuchnia PRL-u wita i zaprasza! „PRL od kuchni” Sławomira Kopra i Mariusza Muchy

Pyzy w słoikach sprzedawane na bazarach, zimne nóżki i sałatki jarzynowe smutno tkwiące w akwariach lodówek garmażeryjnych czy powolnie kręcące się kurczaki na rożnie podczas festynu – oto kadry peerelowskiego przepychu, na który było nas stać i który nie był naszym ostatnim słowem!

Bary mleczne pękały w szwach, bufetowe nie nadążały z wydawaniem kiełbas z wody, a mielony czy bigos w barze dworcowym potrafiły dać doznania gastronomiczno-gastryczne, których nie można było wymazać z pamięci. Ceraty i obrusy stołów w lokalach wszystkich kategorii zaścielą demoludowym menu okresu pierwszych sekretarzy – Sławomir Koper, najbardziej poczytny pisarz historyczny w kraju nad Wisłą, oraz Mariusz Mucha, dziennikarz i pasjonat gotowania.

Sławomir Koper – najpopularniejszy pisarz historyczny w Polsce. Autor setek artykułów i niemal dziewięćdziesięciu książek, sprzedanych łącznie w ponad milionie egzemplarzy! Jego publikacje wielokrotnie trafiały na listy bestsellerów. Ekspert radiowy i telewizyjny, twórca scenariuszy, konsultant historyczny. Za propagowanie wiedzy historycznej odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej. Autor przebojowej kolekcji o czasach PRL-u (Żony i kochanki władzy, Życie towarzyskie elit, Kartki z kalendarza, Wielcy szpiedzy), a także zbiorów zupełnie nieznanych faktów z życia bardzo znanych osób (Nobliści–skandaliści, Żony bogów, Wybrańcy losu).

Mariusz Mucha – lublinianin z urodzenia i wyboru. Absolwent historii KUL oraz technikum gastronomicznego. W młodości pracował jako kelner, barman i kucharz. Zafascynowany odkrywaniem codzienności PRL-u. Od 2006 roku dziennikarz „Super Expressu”, współpracował także z „Kurierem Lubelskim”, „Pulsem Biznesu” i „Polityką”. Autor przewodnika Ulicznica Lubelska. Prywatnie dumny tata dorosłych synów Aleksandra i Adama, wielbiciel kryminałów w stylu retro, polskiego stand-upu i miłośnik rugby, które towarzyszy mu od początku lat dziewięćdziesiątych.

Książka „PRL od kuchni” autorstwa Sławomira Kopra i Mariusza Muchy dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 12 listopada