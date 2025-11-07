Garkuchnia PRL-u wita i zaprasza! „PRL od kuchni” Sławomira Kopra i Mariusza Muchy

Rachela Berkowska
Rachela Berkowska
2025-11-07 14:22

Ależ to jest smakowita lektura. Co i gdzie się jadło w epoce Gomułki, Gierka czy Jaruzelskiego? Na to pytanie, przybliżając demoludowe menu, odpowiadają Sławomir Koper i Mariusz Mucha w przepysznej „PRL od kuchni”.

PRL od kuchni

i

Autor: Rachelaberkowska/ Canva.com PRL od kuchni

Pyzy w słoikach sprzedawane na bazarach, zimne nóżki i sałatki jarzynowe smutno tkwiące w akwariach lodówek garmażeryjnych czy powolnie kręcące się kurczaki na rożnie podczas festynu – oto kadry peerelowskiego przepychu, na który było nas stać i który nie był naszym ostatnim słowem!

Bary mleczne pękały w szwach, bufetowe nie nadążały z wydawaniem kiełbas z wody, a mielony czy bigos w barze dworcowym potrafiły dać doznania gastronomiczno-gastryczne, których nie można było wymazać z pamięci. Ceraty i obrusy stołów w lokalach wszystkich kategorii zaścielą demoludowym menu okresu pierwszych sekretarzy – Sławomir Koper, najbardziej poczytny pisarz historyczny w kraju nad Wisłą, oraz Mariusz Mucha, dziennikarz i pasjonat gotowania.

Sławomir Koper – najpopularniejszy pisarz historyczny w Polsce. Autor setek artykułów i niemal dziewięćdziesięciu książek, sprzedanych łącznie w ponad milionie egzemplarzy! Jego publikacje wielokrotnie trafiały na listy bestsellerów. Ekspert radiowy i telewizyjny, twórca scenariuszy, konsultant historyczny. Za propagowanie wiedzy historycznej odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej. Autor przebojowej kolekcji o czasach PRL-u (Żony i kochanki władzy, Życie towarzyskie elit, Kartki z kalendarza, Wielcy szpiedzy), a także zbiorów zupełnie nieznanych faktów z życia bardzo znanych osób (Nobliści–skandaliści, Żony bogów, Wybrańcy losu).

Mariusz Mucha – lublinianin z urodzenia i wyboru. Absolwent historii KUL oraz technikum gastronomicznego. W młodości pracował jako kelner, barman i kucharz. Zafascynowany odkrywaniem codzienności PRL-u. Od 2006 roku dziennikarz „Super Expressu”, współpracował także z „Kurierem Lubelskim”, „Pulsem Biznesu” i „Polityką”. Autor przewodnika Ulicznica Lubelska. Prywatnie dumny tata dorosłych synów Aleksandra i Adama, wielbiciel kryminałów w stylu retro, polskiego stand-upu i miłośnik rugby, które towarzyszy mu od początku lat dziewięćdziesiątych.

Książka „PRL od kuchni” autorstwa Sławomira Kopra i Mariusza Muchy dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 12 listopada

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KUCHNIA POLSKA
HISTORIA PRL
SŁAWOMIR KOPER
WYDAWNICTWO HARDE