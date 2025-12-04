Już 4 grudnia czeka nas ostatnia w tym roku superpełnia Księżyca.

Zjawisko to, zwane "Zimnym Księżycem", ma być większe i jaśniejsze niż zwykle.

Sprawdź, co oznacza to zjawisko dla Ciebie i jak wpłynie na Twoje emocje!

Ostatnia pełnia w roku najczęściej nazywana jest Pełnią Zimnego Księżyca. Inne określenia pełni w grudniu to: Zimny Księżyc, pełnia Księżyca Długich Nocy lub Dębowa Pełnia. Nasz ziemski satelita od lat fascynuje ludzkość. Jego cykle służyły niegdyś jako pewnego rodzaju kalendarz, ustalający mijające lata, ale również pory polowań czy zbiorów. Dlatego starożytne kultury nadawały każdej pełni inną nazwę, nawiązującą do specyficznego w danym okresie zachowania fauny i flory, a także zachowań ludzkich. W przypadku pełni Księżyca w grudniu jest podobnie. Nazwy Zimny Księżyc lub pełnia Księżyca Długich Nocy pochodzą od warunków pogodowych. W dodatku nasi przodkowie nadawali temu zjawisku specjalne znacznie. Uważali, że ostatnia pełnia w roku ma w sobie magiczną moc i wpływa na samopoczucie, nastrój i zachowanie. Jest odpowiedzialna za zmęczenie, rozdrażnienie oraz bezsenność. Zimny Księżyc związany był bezpośrednio z wyjątkowo długimi i ciemnymi nocami oraz panującym mrozem.

Superpełnia Księżyca w grudniu 2025

Grudniowa pełnia księżyca, która wydarzy się w nocy z 4 na 5 grudnia o godzinie 00:14, będzie superpełnią. Takie określenie stosuje się wtedy, gdy Księżyc znajduje się w perygeum, czyli najbliżej Ziemi na swojej orbicie. Dzięki temu jego tarcza wydaje się większa nawet o kilkanaście procent i jaśniejsza o około 30% w porównaniu z pełnią w apogeum.

Pełnia Księżyca w grudniu, kiedy, gdzie i o której godzinie oglądać?

Jak pisaliśmy wyżej, ostatnia pełnia księżyca w tym roku wydarzy się w nocy z 4 na 5 grudnia. Kulminacja nastąpi o godz. 00:14. Nie musimy jednak czekać do północy, by obserwować superksiężyc. W niebo warto spojrzeć już około 16, zaraz po wschodzie Księżyca. Nasz naturalny satelita będzie widoczny także 5 grudnia rano. Zachód Księżyca nastąpi około godziny 8:00. Do obserwacji nie potrzebujemy profesjonalnego sprzętu, ale jeśli chcemy zrobić profesjonalne zdjęcia, warto wybrać się za miasto, z dala od sztucznego światła. Ważne też by niebo było bezchmurne.

Pełnia Księżyca a nastrój. Czy Księżyc wpływa na nasze zdrowie?

Choć nauka nie potwierdza wszystkich wierzeń, badania sugerują, że pełnia może wpływać na rytm biologiczny. Wiele osób śpi płycej, trudniej zasypia, a emocje bywają bardziej intensywne. To czas, w którym czujemy większą potrzebę refleksji i podsumowań – nie bez powodu pełnia od wieków była symbolem zamykania cykli.

Horoskop na pełnię Księżyca w grudniu 2025. Ten znak zodiaku może liczyć na szczęście

Pełnia Księżyca w znaku Bliźniąt niesie nadzieje na nowy, lepszy czas. Jeśli dobrze wykorzystamy jej energię, w Nowy Rok wejdziemy w znakomitym nastroju. Ale uwaga, szalone Bliźnięta to sympatyczne urwisy, które czasami powinny trzymać język za zębami, bo inaczej może dojść do poważnych kłótni. Bliźnięta to Zodiak mówca, podróżnik, ale i łobuz. Jego dociekliwość i chęć poznawania świata sprawią, że podczas grudniowej pełni poczujesz chęć rozwoju. Energię do działania na każdym polu swojego życia. Jednak uważaj – Bliźniętami włada Merkury odpowiedzialny za komunikację i sposób myślenia. Jeśli nie otworzysz swojego serca i umysłu, możesz powiedzieć za dużo i z małego przytyku wybuchnie wielka awantura. Otwórz się zatem na wszystko, co nowe i pożegnaj stare. Bliźnięta pokażą, że dawne problemy muszą odejść w niepamięć. Naucz się odpuszczać, by móc w pełni zauważyć nadchodzące sukcesy. Dzięki temu nareszcie będziesz mógł znaleźć idealną dla siebie ścieżkę rozwoju. Kiedy Księżyc w pełni będzie w znaku Bliźniąt, Słońce znajduje się w znaku Strzelca. Połączenie żywiołów powietrza i ognia to prawdziwa energetyczna bomba. Dlatego spodziewaj się także przygód i dobrych wieści, które mogą sprawić, że Twoje plany nabiorą rozpędu. Ta grudniowa pełnia będzie odczuwalna dla wszystkich znaków zodiaku, ale na prawdziwe szczęście może liczyć Wodnik. Koniec roku przyniesie Ci zwycięstwo. To nad czym ostatnio intensywnie pracowałeś, przyniesie owoce. Spodziewaj się awansu i intratnych kontraktów.

