W archidiecezji krakowskiej trwa odliczanie dni do przejścia arcybiskupa Jędraszewskiego na emeryturę. Powstał nawet satyryczny psalm, w mało przychylny sposób podsumowujący działalność metropolity krakowskiego. Tymczasem arcybiskup nic nie robi sobie z tego, że niedługo będzie emerytem i angażuje się w kolejne konflikty. Po usunięciu infułata mariackiego ks. Rasia, celem Jędraszewskiego miała się stać jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych instytucji Kościoła w Krakowie, czyli Krakowska Kapituła Katedralna.

Jak opisuje "Gazeta Wyborcza", kapituła dysponuje gigantycznym majątkiem. Należą do niej liczne nieruchomości położone w centrum Krakowa. "GW" szacuje wartość majątku kapituły na kilkaset milionów złotych! Tymczasem kuria chciałaby mieć większy wpływ na gospodarowanie tą fortuną. Poniżej dalsza część artykułu.

- To zawsze był majątek, którym dysponowali kanonicy. Służył dobroczynności, innym organizacjom kościelnym, ludziom potrzebującym. Wygląda na to, że abp Jędraszewski i jego ekipa widzą to inaczej - powiedział "GW" znający realia funkcjonowania krakowskiej kapituły.

Pomysłem na zwiększenie dochodów kurii miałoby być stworzenie z licznych kamienic należących do kapituły zaplecza hotelowo-restauracyjnego. Tymczasem obecnie nieruchomości w dużym stopniu służą ludziom pracującym dla Kościoła, stąd wysokość czynszów w kamienicach jest umiarkowana. W przypadku komercjalizacji nieruchomości, wysokość opłat uległaby znaczącemu wzrostowi.

Z informacji "GW" potwierdzonej przez dwóch informatorów wynika, że Jędraszewski wydał dekret dyskredytujący kanoników wawelskiej kapituły i próbuje narzucić im zależnego od siebie nadzorcę. Takim działaniem metropolity kanonicy mają być oburzeni. Od decyzji arcybiskupa chcą się odwołać do Watykanu.

Krakowska Kapituła Katedralna ma prawie 1000 lat. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z XI wieku. W skład kapituły wchodzą duchowni zasłużeni dla krakowskiego Kościoła. Obecnie kapituła liczy 12 członków: w tym krakowskiego biskupa pomocniczego Janusza Mastalskiego, dziekana Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP2 ks. prof. Jacka Urbana (stoi na czele kapituły wawelskiej), czy ks. prof. Roberta Tyrałę, rektora UPJP2.

