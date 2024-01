W Krakowie będzie nowy biskup. Kto zastąpi Marka Jędraszewskiego?

Siedem lat temu, 28 stycznia 2017 r. abp Marek Jędraszewski kanonicznie objął rządy w archidiecezji krakowskiej i odbył ingres do katedry wawelskiej. Uroczystość miała niezwykłą oprawę, uczestniczył w niej między innymi prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą. Rządy abp. Jędraszewskiego powoli dobiegają jednak końca. W lipcu hierarcha skończy 75 lat i tym samym osiągnie wiek emerytalny dla duchownych. Zgodnie z prawem kanonicznym biskup jest wówczas zobligowany do złożenia rezygnacji z pełnionego urzędu na ręce papieża. Ten może poprosić biskupa o dalsze pełnienie funkcji, lecz są to sytuacje wyjątkowe. Zazwyczaj papież przyjmuje rezygnację i wyznacza następcę.

Wskazując nowego biskupa Ojciec Święty dysponuje rekomendacją Dykasterii ds. Biskupów, a także opinią nuncjusza papieskiego (ambasadora) w danym kraju, który po konsultacji z krajowym episkopatem przedstawia papieżowi tzw. terno, czyli nazwiska trzech duchownych proponowanych do objęcia funkcji. Oczywiście papież nie jest związany żadnymi wskazaniami i może podjąć samodzielną decyzję, pomijając podszepty watykańskich urzędników.

Zgodnie z wymogami prawa kanonicznego kandydat na biskupa oprócz niezachwianej wiary i dobrej opinii musi mieć co najmniej 35 lat i minimum 5-letni staż kapłański, a także przynajmniej licencjat (w Kościele to stopień pomiędzy magisterium a doktoratem) z Pisma Świętego, teologii albo prawa kanonicznego lub "przynajmniej biegłości w tych dyscyplinach". Nowym biskupem krakowskim może zostać zarówno ksiądz, jak i biskup przeniesiony z innej diecezji, bądź z innego urzędu kościelnego. Najbardziej prawdopodobne kandydatury znajdziecie w poniższej galerii.

Koniec finansowania kościoła?! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.