Nicole i Jasper uciekli do Polski, bo w Holandii chcieli im zabrać córkę. Ważna decyzja sądu

Ewakuacja szkoły w Zakopanem. Nauczyciele wyczuli drażniącą substancję. To nie gaz ziemny

Ks. Michał Rapacz będzie ogłoszony błogosławionym. Papież podpisał dekret

Archidiecezja krakowska będzie miała nowego błogosławionego. Papież Franciszek podpisał dekret, na podstawie którego beatyfikowany zostanie ks. Michał Rapacz. Kapłan był proboszczem w miejscowości Płoki (pow. chrzanowski). Zginął w maju 1946 r., zamordowany przez grupę komunistycznych bojówkarzy. Już bezpośrednio po jego śmierci miejscowi parafianie mieli przeświadczenie o jego świętości, jednak w trakcie procesu konieczne było udowodnienie, że oprawcy działali "z nienawiści do wiary". W tym celu między innymi zabezpieczono 21 zeznań świadków naocznych, którzy wskazywali na heroiczne życie i męczeńską śmierć ks. Michała.

- Ks. Michał Rapacz jest jednym z wielu polskich kapłanów, którzy stracili życie z rąk polskich komunistów. W nocy z 11 na 12 maja 1946 roku, w niedzielę mieszkańcy Płok i okolic udawali się na poranną Mszę świętą. Zgromadzeni w świątyni oczekiwali na swojego proboszcza. Dowiedzieli się, że w lesie plebańskim znaleziono ciało zamordowanego księdza Michała. Pobiegli tam. Jeden ze świadków tak relacjonował to wydarzenie: Ludzie płakali na miejscu zbrodni. Usłyszałem tylko takie słowa: „ksiądz umarł za wiarę”. Maczali chusteczki we krwi ks. Rapacza mówiąc, że to krew święta – świętego - czytamy na stronie archidiecezji krakowskiej.

Jesteś prawdziwym katolikiem? Test wiedzy o Kościele katolickim [QUIZ] Pytanie 1 z 10 Dla katolików najważniejszym dniem tygodnia jest…? Piątek Sobota Niedziela Dalej