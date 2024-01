Walentynki bez randek i całusów?! Wypada w tym samym dniu, co walentynki

Data środy popielcowej jest zależna od terminu Wielkanocy, która w tym roku wypada wyjątkowo wcześnie, bo jeszcze w marcu. Ten zbieg okoliczności sprawił, że w 2024 r. środa popielcowa wypada 14 lutego, czyli w walentynki zwane Świętem Zakochanym. W walentynki pary celebrują swoją miłość, wychodząc na randki i okazując sobie czułość. Czy katolicy będą to mogli robić w dniu pokutnym, jakim jest środa popielcowa?

Kościelne prawo nie zabrania spotkań towarzyskich w trakcie dni pokutnych. W wielkim poście wiernym nie wolno uczestniczyć w "hucznych zabawach", jednak romantycznego spotkania z drugą połówką raczej nie można zaliczyć do tej kategorii. Jeśli natomiast chodzi o cielesny aspekt związku dwójki ludzi, to Kościół co do zasady jest bardziej rygorystyczny i tę sferę rezerwuje wyłącznie dla sakramentalnych małżeństw. Nauka o czystości w środę popielcową obowiązuje katolików dokładnie w takim samym stopniu, jak w każdy inny dzień roku. Nie ma przy tym znaczenia, że środa popielcowa przypada akurat w tym samym dniu, co walentynki.

Czego nie wolno katolikom w środę popielcową?

Dla katolików środa popielcowa jest jednym z dwóch dni w roku, w których obowiązuje post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. To oznacza, że wierni muszą się ograniczyć do trzech posiłków w trakcie doby: dwóch lekkich i jednego do syta. Kolacja walentynkowa jest więc dopuszczalna, pod warunkiem że zakochani zrezygnują z potraw mięsnych. W środę popielcową nie są udzielane dyspensy.

W środę popielcową, jak i na przestrzeni całego wielkiego postu katolicy powinni "oddawać się w sposób szczególny modlitwie, wykonywać uczynki pobożności i miłości, a także podejmować akty umartwiania siebie przez wypełnianie własnych obowiązków z większą starannością".

