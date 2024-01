Akcja Mrozy w Krakowie. Ile psów znalazło nowy dom? Zaskakujący wynik

Przeżyli piekło na Giewoncie, teraz mogą pomóc innym. Prośba TOPR do świadków śmiertelnej burzy

Na początku stycznia schronisko w Krakowie przeprowadziło akcję tymczasowej adopcji związaną z wówczas panującą falą mrozów. Akcja Mrozy zyskała taki rozgłos, że... w schronisku zabrakło psów. Teraz wiemy już, że nie była to wyłącznie chwilowa zachcianka ludzi, którzy zdecydowali się na zabranie zwierzaka ze schroniska. PAP podaje, że nowy dom już znalazły 32 psy, a opiekunowie 14 kolejnych czworonogów złożyli deklarację o chęci zatrzymania zwierząt na stałe. To więcej niż wynosi liczba psów, które wróciły do schroniska po Akcji Mrozy.

- Mrozy już ustąpiły, ale widzimy, że spora część osób poczuła się odpowiedzialna za przygarnięte na ten czas pieski. Na ten moment wróciło do nas tylko 20 z nich i wiemy, że na pewno wrócą jeszcze dwa. Reszta albo jeszcze próbuje szukać im nowego domu, albo mówi, że dopóki nie znajdzie domu, nie odda ich do schroniska - powiedziała PAP Joanna Repel, rzeczniczka KTOZ, które prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie.

