Wejherowo. 3-latka w szpitalu z ciężkimi obrażeniami. Są zarzuty dla matki i jej partnera

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk powiedziała w poniedziałek (29 kwietnia) PAP, że 27-letnia matka dziewczynki usłyszała zarzuty ułatwienia popełnienia przestępstwa znęcania się fizycznego nad dzieckiem przez jej partnera. - Podejrzana nie przyznała się do zarzutów. Prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie. Kobieta w wyjaśnieniach tłumaczyła, że jej partner powiedział, iż dziecko upadło i dlatego miało obrażenia głowy - dodała prokurator Wawryniuk. Podejrzanej 27-latce, podobnie jak mężczyźnie, grozi do 8 lat więzienia.

Przypomnijmy, że w niedzielę (28 kwietnia) wieczorem na trzy miesiące aresztowany został 23-latek, podejrzany o znęcanie się fizyczne nad dziewczynką. Biegła stwierdziła u 3-latki masywne stłuczenia głowy i twarzy oraz liczne siniaki i krwiaki na tułowiu (siniaki powstały wcześniej). Obrażenia stwierdzone przez biegłych u dziecka zagrażały jego życiu i zdrowiu. Aresztowany 23-latek nie przyznał się do winy. Złożył wyjaśnienia, w których zaprzeczał zarzutom.

W piątek (26 kwietnia) wieczorem funkcjonariusze z Wejherowa otrzymali informację ze szpitala, o tym, że do placówki medycznej została przywieziona 3-letnia dziewczynka, której obrażenia mogą świadczyć o tym, że jest ofiarą przemocy. Tego samego dnia późnym wieczorem funkcjonariusze zatrzymali 23-latka oraz jego partnerkę, matkę dziewczynki.

