Mieszkańcy biją na alarm

Popularne jezioro znika w oczach! Wkrótce może zupełnie wyschnąć

To popularne miejsce wypoczynku mieszkańców okolic Trójmiasta i ostoja wędkarzy. Jednak już wkrótce to się może zmienić, niestety na gorsze. Jezioro Otomińskie dosłownie znika w oczach i niebawem może po nim pozostać jedynie wspomnienie. Wszystko z powodu jednego strumyka, który kieryś wpadał do jeziora, dziś jednak służy do zasilania zbiornika retencyjnego w pobliskim lesie. Mieszkańcy biją na alarm.