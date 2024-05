Gwiazda "Rodzinki.pl" ma zaskakujące podejście do matury! Zda?

Piękna aktorka i modelka zdaje się nie stresować egzaminami. Postanowiła podejść do nich na wielkim luzie. Tuż przed majówką, kiedy jej koledzy z klasy zakuwali do egzaminu dojrzałości, ona wzięła udział w evencie promującym trzeci sezon hitowego serialu Tik Toka „6ixteen”, do którego obsady niedawno dołączyła. – Czuję, że tę maturę mam na karku, ale zupełnie się nią nie stresuję. Momentami zastanawiam się, jak to będzie, ale podchodzę do egzaminów na luzie. Jestem jakoś spokojna – uśmiecha się w rozmowie z „Super Expressem” Emilka. – Nie mogę się doczekać matury. Im szybciej ją napiszę, tym szybciej będę mieć wszystko za sobą – dodaje aktorka, którą pomiędzy maturami czeka jeszcze jeden ważny egzamin. – Pomiędzy maturami czeka mnie egzamin na prawo jazdy, ale tu też jestem dobrej myśli – cieszy się Dankwa.

Emilka niedawno spotkała się ze swoim kolegą z planu serialu "Rodzinka.pl" - Mateuszem Pawłowskim. Razem wzięli udział w "Gwiazdorskich Walentynkach". Mateusz jest od Emilki troszeczkę starszy.

Co słychać u Kacperka z "Rodzinka.pl"?

Dziś jest już studentem. W lutym postanowił wyjść z cienia i towarzyszył swojej serialowej miłości, czyli Emilii Dankwie, grającej wówczas śliczną Zosię podczas walentynkowego eventu, który odbywał się pod Warszawą. Młodzieniec bardzo się zmienił wizualnie, zmężniał i nieco zapuścił włosy, które kręcą mu się nieco inaczej niż zapamiętaliśmy z telewizji. Choć miał sporą przerwę w występach publicznych, to na scenie w roli modela, a także w aktorskich scenkach, czuł się jak ryba w wodzie. Czy „Gwiazdorskie Walentynki” okażą się jego wielkim powrotem na salony? Czas pokaże. 19-letni dziś Mateusz nie mówi nie. – Świadomie wycofałem się z show-biznesu. Chciałem zaznać trochę innego życia. Studiuję psychologię. Jest fajnie. Zastanawiam się nad powrotem do aktorstwa. Myślę, że jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa – zdradził nam Mateusz, który na imprezie pojawił się za sprawą Emilki. Student i tegoroczna maturzystka zaznaczają, że choć bardzo się lubią i miło wspominają wspólną pracę, to jednak nie są parą. Czy serce Mateusza jest zajęte? Tego nie wiemy, za to piękna Emilia Dankwa wciąż jest singielką.

Emilia Dankwa: „Mam charakterek, potrafię pokazać pazurki” Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.