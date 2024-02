Emilia Dankwa i Mateusz Pawłowski spotkali się po latach na walentynkowej imprezie. …

Spotkanie po latach!

Urocze dzieciaki, które grały w serialu „Rodzinka.pl” przed laty skradły serca zarówno młodszej, jak i starszej widowni. Po dziesięciu latach emisji sitcom jednak zdjęto z anteny TVP, a wraz z nim zniknęły niektóre jego gwiazdy. Tak było w przypadku Mateusza Pawłowskiego, który wcielał się w rolę Kacperka, najmłodszego z synów głównych bohaterów, granych przez Małgorzatę Kożuchowską i Tomasza Karolaka. Po tym jak na planie serialu padł ostatni klaps, nastoletni wtedy chłopak usunął się w cień. Jak sam twierdzi, była to świadoma decyzja, dzięki której mógł spokojnie zająć się edukacją.

Co słychać u Kacperka z "Rodzinka.pl"?

Dziś jest już studentem. W niedzielę postanowił wyjść z cienia i towarzyszył swojej serialowej miłości, czyli Emilii Dankwie, grającej wówczas śliczną Zosię podczas walentynkowego eventu, który odbywał się pod Warszawą. Młodzieniec bardzo się zmienił wizualnie, zmężniał i nieco zapuścił włosy, które kręcą mu się nieco inaczej niż zapamiętaliśmy z telewizji. Choć miał sporą przerwę w występach publicznych, to na scenie w roli modela, a także w aktorskich scenkach, czuł się jak ryba w wodzie. Czy „Gwiazdorskie Walentynki” okażą się jego wielkim powrotem na salony? Czas pokaże. 19-letni dziś Mateusz nie mówi nie. – Świadomie wycofałem się z show-biznesu. Chciałem zaznać trochę innego życia. Studiuję psychologię. Jest fajnie. Zastanawiam się nad powrotem do aktorstwa. Myślę, że jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa – zdradził nam Mateusz, który na imprezie pojawił się za sprawą Emilki. Student i tegoroczna maturzystka zaznaczają, że choć bardzo się lubią i miło wspominają wspólną pracę, to jednak nie są parą. Czy serce Mateusza jest zajęte? Tego nie wiemy, za to piękna Emilia Dankwa wciąż jest singielką.

