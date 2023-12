Emilia Dankwa, gwiazda „Rodznki.pl” świętowała osiemnastkę w modnym klubie. Olbrzymi tort, prezenty i wystrój jak w krainie lodu!

Gwiazdor TVN nowym prowadzącym w TVP. Ludziom opadają szczęki, wkrótce go zobaczymy. "Dostałem propozycję"

Piękna aktorka dorastała na oczach widzów. Z uroczej dziewczynki przeobraziła się w piękną kobietę, która w przyszłości z pewnością złamie niejedno męskie serce. A tymczasem Emilia Dankwa 16 grudnia uzyskała już pełnoletniość. Swoją osiemnastkę świętowała w klubie Palermo w Warszawie. Zdjęcia z przyjęcia robią wrażenie. Okazały tort i sceneria przypominająca lodową krainę.

Przyjęcie urodzinowe Emilii Dankwy z wielkim rozmachem!

Jubilatka zechciała podzielić się z nami szczegółami tego ważnego dla niej dnia, a tak naprawdę magicznego wieczoru. - Moje osiemnaste urodziny były idealne! Zostały zorganizowane w Palermo Boutique Events. Ten wieczór był spełnieniem moich marzeń, przewyższył moje wszelkie oczekiwania! Wybrany przeze mnie lokal sam w sobie wywiera wrażenie swoim wyglądem, a pięknie udekorowany oraz oświetlony wyglądał naprawdę nieziemsko! Moi bliscy - rodzina i przyjaciele - sprawili mi niesamowitą radość tamtego dnia, swoją obecnością, miłością, cudownymi życzeniami i prezentami od serca. Jestem bardzo wdzięczna i przeszczęśliwa – mówi „Super Expressowi” Emilia Dankwa. - Prezenty, które dostałam są naprawdę niesamowite. Po każdym z nich widać, że moi bliscy dobrze mnie znają. Wzrusza mnie to, ile serca, myśli i zaangażowania w nie włożyli. Każdy poświęcił swój czas na to, żeby mnie uszczęśliwić. To przemiłe – dodaje gwiazda nie kryjąc wzruszenia. - Moja Mama często życzy „rzeczywistości lepszej od marzeń” i tak właśnie mogę opisać ten dzień, szczególnie czas spędzony w @palermo_boutique_events – napisała natomiast Emilka na swoim Instagramie.

Emilia Dankwa czekała na ten moment!

Aktorka i modelka wyznała nam, że z utęsknieniem czekała na dzień osiemnastych urodzin, choć dowód osobisty od dawna ma już w kieszeni, gdyż był jej potrzebny do spraw związanych z pracą i znacznie ułatwia podróże. Przygotowania do przyjęcia trwały od pewnego czasu. - Mimo tego, że czas i tak mija mi bardzo szybko, to nie oszukujmy się, jednak czekałam na te osiemnaste urodziny! Nie było tak, żebym od zawsze nie mogła się doczekać tej chwili, chociaż o nadejściu tego momentu zawsze myślałam z uśmiechem – opowiada Emilka.

„Super Express" życzy samych cudownych lat!

