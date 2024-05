Posypuję i zalewam wrzątkiem plamy po truskawkach. Po 2 sekundach nie ma śladu nawet na jasnych ubraniach. Sposób na plamy na ubraniach

Sypię to wokół mrowiska w ogrodzie i mam spokój na długie lata. Mrówki pęcznieją i umierają! Skuteczny sposób, by pozbyć się mrówek z ogrodu

Suszę i mieszam z ziemią. Sadzę w niej cebulę, która rośnie jak szalona. Świetny nawóz do cebuli. Dzięki niemu nigdy nie zabraknie cebulki do jajecznicy

Posypuję i zalewam wrzątkiem plamy po truskawkach. Po 2 sekundach nie ma śladu

Wiosna i lato to zdecydowanie sezon na nasze ulubione owoce - truskawki, maliny, borówki czy jagody. I choć są one przepyszne, to potrafią spędzać sen z powiek niejednej pani domu. Otóż wystarczy chwila nieuwagi, aby owoc wylądował na naszej ulubionej bluzce lub jasnych, nowo kupionych spodniach. Wtedy najczęściej wpadamy w panikę, gdyż nie od dziś wiadomo, że plamy z truskawek czy jagód mogą być trudne do usunięcia. Na szczęście, od kiedy znam sposób mojej mamy na plamy z truskawek, zajadam się nimi bez najmniejszych obaw. Jak usunąć plamy z truskawek? Wystarczy posypać zabrudzone miejsce sodą oczyszczoną, a następnie zalać wrzątkiem. Po dosłownie 2 sekundach po plamie nie ma śladu. Co więcej, ten trik doskonale radzi sobie nawet w przypadku zaschniętych plam z owoców na jasnych ubraniach.

Domowe sposoby na plamy z owoców. Domowy odplamiacz do ubrań

Jak już wspomniałam wiosną i latem bardzo łatwo o plamy z owoców na ubraniach. Warto zapoznać się ze sposobami, które pozwolą nam skutecznie się ich pozbyć. W tym celu warto wykorzystać domowy odplamiacz do ubrań, który poradzi sobie z nawet najtrudniejszymi zabrudzeniami. Jak go przygotować? Wystarczy wymieszać 1/4 szklanki płynu do naczyń, 1/4 szklanki wody utlenionej i pół szklanki sody. Tak powstały ekologiczny odplamiacz nakładamy na zabrudzone miejsca na odzieży, pozostawiamy na 30 minut i następnie pierzemy w pralce tak jak zwykle. Po plamach nie będzie śladu, a ubrania będą jak nowe.

Jak usunąć plamy z dziecięcych ubrań? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.